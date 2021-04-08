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8 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 8 апреля в истории

Какой сегодня праздник, 8 апреля? Международный день цыган, Фестиваль цветов в Японии. День святого Гавриила – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Авраам, Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 8 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 8 апреля.

8 апреля: какой сегодня праздник
8 апреля: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Международный день цыган (International Roma (Gypsy) Day) – национальный праздник был учрежден на первом Всемирном цыганском конгрессе в 1971 году. Также был создан Международный союз цыган и приняты национальные символы: флаг и гимн.
  • Хана Мацури – в Японии проводится Фестиваль цветов, который посвящен появлению на свет Будды и по времени совпадает с цветением сакуры.
  • День Катастрофы и героизма европейского еврейства Йом а-Шоа установлен в память о шести миллионах евреев, убитых нацистами в период Второй мировой войны. Ежегодно проводится 27-го числа месяца нисана и в 2021 году выпадает на 8 апреля.

Какой сегодня праздник

8 апреля в православной церкви проводится отдание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Отмечается собор архангела Гавриила. Чтится память священномученика Иринея, епископа Сирийского, мучеников Вафусия и Верка, пресвитеров, Арпилы, монаха, мирян Авива, Агна, Реаса, Игафракса, Искоя, Силы, Сигица, Сонирила, Суимвла, Ферма, Фила и мучениц Анны, Аллы, Ларисы, Моико, Мамико, Уирко, Анимаисы (Анимаиды), Гаафы, царицы Готской, и Дуклиды, преподобного Малха Сирийского, преподобного Василия Нового.

В народе 8 апреля почитался Гавриил Благовест. Существовала странная примета, что все, что родится в этот день, получится уродливым и некрасивым. К этому дню женщины старались закончить прясть, потому что после Гавриила заниматься пряжей было уже нельзя. Зато начинались активные работы в поле и огороде.

Приметы на 8 апреля

  • на Гавриила ничего не получается красивым;
  • после Гавриила прясть нельзя – работа не пойдет впрок;
  • если ко дню Гавриила зазеленела черемуха – можно сажать ранний картофель;
  • какая погода на Гавриила – такой будет и на Сергея Капустника, 8 октября.

Интересные и важные события в Украине и мире 8 апреля

  • 1766 – в США запатентована первая пожарная лестница.
  • 1820 – на греческом острове Милос была найдена статуя Венеры Милосской.
  • 1847 – в Киеве арестованы поэт Тарас Шевченко и историк Николай Костомаров за принадлежность к Кирилло-Мефодиевскому обществу.
  • 1853 – открыт первый официально зарегистрированный шахматный клуб.
  • 1911 – голландский ученый Хейке Камерлинг-Оннес открыл явление сверхпроводимости.
  • 1944 – в ходе Второй мировой войны начата Крымская операция по освобождению Крыма от немецко-фашистских захватчиков.
  • 1971 – в Лондоне прошел первый Всемирный конгресс цыган.

Кто родился 8 апреля

  • 1935 – Николай Рашеев, советский и украинский кинорежиссер, сценарист, актер.
  • 1941 – Вивьен Вествуд, британский модельер, дизайнер, основательница стиля панк в моде.
  • 1963 – Джулиан Леннон, английский рок-музыкант, певец, гитарист, сын Джона Леннона от брака с Синтией Пауэлл.
  • 1964 – Никита Михайловский, советский актер (к/ф "Вам и не снилось...").
  • 1966 – Александр Ярмола, украинский музыкант, основатель и лидер группы "Гайдамаки".
  • 1979 – Вячеслав Узелков, украинский боксер-профессионал.
  • 1978 – Евгения Власова, украинская певица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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