8 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 8 квітня в історії

Яке сьогодні свято, 8 квітня? Міжнародний день циган, Фестиваль квітів у Японії. День святого Гавриїла – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Авраам, Алла, Ганна, Василь, Гаврило, Лариса, Парасковія, Степан.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 8 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 8 квітня.

8 квітня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Міжнародний день циган (International Roma (Gypsy) Day) – національне свято було засновано на першому Всесвітньому циганському конгресі в 1971 році. Також був створений Міжнародний союз циган і прийняті національні символи: прапор і гімн.

– національне свято було засновано на першому Всесвітньому циганському конгресі в 1971 році. Також був створений Міжнародний союз циган і прийняті національні символи: прапор і гімн. Хана Мацурі – в Японії проводиться Фестиваль квітів, який присвячений появі на світ Будди і за часом збігається із цвітінням сакури.

– в Японії проводиться Фестиваль квітів, який присвячений появі на світ Будди і за часом збігається із цвітінням сакури. День Катастрофи і героїзму європейського єврейства Йом а-Шоа встановлений в пам'ять про шість мільйонів євреїв, убитих нацистами в період Другої світової війни. Щорічно проводиться 27-го числа місяця нісана і в 2021 році випадає на 8 квітня.

Яке сьогодні свято

8 квітня в православній церкві проводиться віддання свята Благовіщення Пресвятої Богородиці. Відзначається собор архангела Гавриїла. Шанується пам'ять священномученика Іринея, єпископа сирійського, мучеників Вафусія і Веєрка, пресвітерів, Арпили, ченця, мирян Авіва, Агна, Реаса, Ігафракса, Іскоя, Сили, Сигиця, Сонирила, Суимвла, Ферма, Фила та мучениць Анни, Алли, Лариси, Моїко, Маміки, Уїрко, Анімаїси (Анімаїди), Гаафи, цариці Готської, і Дукліди, преподобного Малха Сирійського, преподобного Василія Нового.

У народі 8 квітня шанувався Гавриїл Благовіст. Існувала дивна прикмета, що все, що народиться цього дня, вийде потворним і негарним. До цього дня жінки намагалися закінчити прясти, бо після Гавриїла займатися пряжею було вже не можна. Зате починалися активні роботи в полі і городі.

Прикмети на 8 квітня

на Гавриїла нічого не виходить красивим;

після Гавриїла прясти не можна – робота не піде на користь;

якщо до дня Гавриїла зазеленіла черемха – можна садити ранню картоплю;

яка погода на Гавриїла – такою буде і на Сергія Капусника, 8 жовтня.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 8 квітня

1766 – в США запатентована перша пожежна драбина.

1820 – на грецькому острові Мілос було знайденаостатую Венери Мілоської.

1847 – в Києві заарештовані поет Тарас Шевченко та історик Микола Костомаров за приналежність до Кирило-Мефодіївського товариства.

1853 – відкритий перший офіційно зареєстрований шаховий клуб.

1911 – голландський вчений Гейке Камерлінг-Оннес відкрив явище надпровідності.

1944 – в ході Другої світової війни розпочата Кримська операція зі звільнення Криму від німецько-фашистських загарбників.

1971 – в Лондоні пройшов перший Всесвітній конгрес циган.

Хто народився 8 квітня

1935 – Микола Рашеєв, радянський і український кінорежисер, сценарист, актор.

1941 – Вів'єн Вествуд, британський модельєр, дизайнер, засновниця стилю панк в моді.

1963 – Джуліан Леннон, англійський рок-музикант, співак, гітарист, син Джона Леннона від шлюбу з Сінтією Пауелл.

1964 – Микита Михайлівський, радянський актор (к/ф "Вам і не снилося...").

1966 – Олександр Ярмола, український музикант, засновник і лідер групи "Гайдамаки".

1979 – В'ячеслав Узелков, український боксер-професіонал.

1978 – Євгенія Власова, українська співачка.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

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