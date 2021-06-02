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Когда День журналиста в Украине: история и значение праздника

Сегодня, 11:59

В 2021 году праздник будет выходным

День журналиста в Украине
День журналиста в Украине
Фото: Pixabay

Уже который год в начале июня в Украине отмечается День журналиста. Life Сегодня расскажут вам о точной дате, истории и значении этого дня.

Это профессиональный праздник журналистов, корреспондентов и репортеров – всех, чья работа связана со средствами массовой информации в Украине, сбором, обработкой и донесением самых интересных, актуальных и важных новостей до граждан страны.

Когда День журналиста в Украине

Ежегодно профессиональный праздник журналистов отмечается 6 июня.

Примечательно, что в 2021 году праздник удачно выпадает на воскресенье, а значит, день будет выходным.

История праздника

Праздник был установлен Указом президента Украины Леонида Кравчука в 1994 году в честь принятия Союза журналистов Украины в 1992 году в Международную федерацию журналистов.

Примечательно, что дата 6 июня для празднования Дня журналиста Украины была выбрана не случайно. Отмечается, что в этот день в Брюсселе Национальный союз журналистов Украины подавляющим большинством голосов был принят в ряды Международной федерации журналистов, которая является крупнейшей в мире организацией профессиональных работников СМИ.

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Кстати, День журналиста 6 июня – не единственная дата, которую отмечают представители "четвертой власти" в Украине. Помимо этого праздника, существует еще Всемирный день свободы прессы, который празднуется 3 мая; Международный день солидарности журналистов, 8 сентября; День украиноязычной прессы, 12 ноября; День работников радио, телевидения и связи Украины, 16 ноября.

Смотрите интервью украинского ведущего и журналиста-криминалиста Константина Стогния:

Ранее мы рассказывали, какие выходные дни и праздники в июне 2021 года в Украине.

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