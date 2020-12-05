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5 декабря: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 5 декабря в истории

Какой сегодня праздник, 5 декабря? День работников статистики Украины и Международный день добровольцев. День святого Прокопия Чтеца – в православном календаре. Прокопьев день – в народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Прасковья, Прокоп, Савва, Фаддей, Федор, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 5 декабря 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 декабря.

5 декабря: какой сегодня праздник
5 декабря: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • День работников статистики Украины – профессиональный праздник был установлен в 2002 году в поддержку инициативы Государственного комитета статистики Украина с учетом значительного вклада работников отрасли в развитие экономики страны в честь проведенной в 2001 году первой Всеукраинской переписи населения.
  • Международный день добровольцев вo имя экономического и социального развития (International Volunteer Day for Economic and Social Development) или День волонтера проводится под эгидой ООН с 1985 года в честь людей, которые тратят свое свободное время на благо общества.
  • Всемирный день почв (World Soil Day) отмечается ежегодно с 2002 года под эгидой ООН с целью напомнить людям о важности почвенных ресурсов и сохранении экосистем на Земле.
  • День ниндзя (Day of the Ninja) – неофициальный, оригинальный и популярный во многих странах праздник отмечается 5 декабря и приурочен к выходу в прокат в 2003 году художественного фильма "Последний самурай".

Какой сегодня праздник

5 декабря в православной церкви чтится день памяти апостолов от 70-ти Филимона и Архиппа и мученицы равноапостольной Апфии, благоверного князя Михаила Тверского, благоверного Ярополка, во святом крещении Петра, князя Владимиро-Волынского, мученицы Кикилии (Цецилии) и мучеников Валериана, Тивуртия и Максима, мученика Прокопия чтеца, мученика Менигна, преподобного Агаввы исмаильтянина, праведного Михаила воина, болгарина.

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В народе 5 декабря отмечался Прокопьев день. Считалось, что с Прокопия устанавливаются прочные санные дороги, которые держались до самой весны. А потому дороги сообща укатывали, чтобы по ним можно было свободно пройти и проехать, а затем для работников устраивали угощение и всеобщее празднество взрослых и детей.

Приметы на 5 декабря

  • пришел Прокоп – разрыл сугроб, по снегу ступает – дорогу копает;
  • на Прокопа по дороге ставят вехи, указывающие путь;
  • на Прокопа можно прокладывать путь, но вот отправляться далеко в дорогу еще нельзя;
  • если ночь темна – ждать снегопада;
  • тепло на Прокопа – к снежной зиме.

Смотрите видео о выходных-202 1 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1484 – папа римский Иннокентий VIII издал буллу, давшую начало охоте на ведьм в Европе XVI-XVII веков.
  • 1492 – Христофор Колумб достиг острова Гаити.

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  • 1848 – американский президент Джеймс Полк подтвердил факт открытия золота в Калифорнии, что послужило началом золотой лихорадки.
  • 1854 – американец Аарон Аллен запатентовал кресла с откидными сиденьями.
  • 1917 – состоялось открытие Украинской академии искусств.
  • 1941 – в ходе Второй мировой войны началось контрнаступление советских войск под Москвой.
  • 1952 – в Лондоне начался великий смог 1952 года.
  • 2001 – началась первая Всеукраинская перепись населения.

Кто родился 5 декабря

  • 1803 – Федор Тютчев, русский поэт, публицист.
  • 1820 – Афанасий Фет, русский поэт, переводчик.
  • 1890 – Фриц Ланг, немецкий и американский кинорежиссер и сценарист.
  • 1899 – Сонни Бой Уильямсон II, американский блюзовый музыкант.
  • 1901 – Уолт Дисней, американский кинорежиссер-мультипликатор, продюсер, художник.
  • 1903 – Йоханнес Хестерс, голландский актер, певец, старейший актер в истории.
  • 1931 – Григор Тютюнник, украинский советский писатель.
  • 1932 – Литл Ричард, американский певец, пианист, композитор.
  • 1945 – Нина Русланова, советская и российская актриса театра и кино.
  • 1966 – Патрисия Каас, французская эстрадная певица и актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2020 года в Украине.

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