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4 июня: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 06:05

Международный день невинных детей – жертв агрессии – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 4 июня

4 июня: какой сегодня праздник
4 июня: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

Какой сегодня день, 4 июня? Международный день невинных детей – жертв агрессии. День святого Василиска – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Владимир, Данила, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, София, Федор, Яков.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 4 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 4 июня.

  • Международный день невинных детей – жертв агрессии (International Day of Innocent Children Victims of Aggression) – основанный под эгидой ООН в 1982 году и приуроченный к печальному событию в Ливане, когда во время израильского авианалета погибло много детей.
  • День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины – новая памятная дата, установленная Верховной Радой Украины в 2021 году. Ежегодно в Украине будет почитаться память детей, которые погибли с 2014 года на территории Донецкой, Луганской и других областей.
  • Международный день борьбы с кариесом (Dental Caries Prevention Day) – был учрежден по инициативе стоматологов в 2013 году и нацелен на борьбу с одним из самых распространенных заболеваний зубов.
  • Европейский день зубных техников – ежегодно отмечается в первую пятницу июня и в 2021 году приходится на 4 июня.
  • Международный день спойлера (International Spoiler Day) – неофициальный праздник тех, кто любит портить впечатления, был придуман в США и вскоре распространился по всему миру.

Какой сегодня праздник

4 июня в православной церкви чтится память ІІ Вселенского собора, мучеников Василиска, мученика Иоанна-Владимира, князя Сербского.

В народе 4 июня отмечается день Василиска – страшного мифического существа, которое, по поверьям, вылуплялось из яйца в этот день. Чтобы этого не случилось, все найденные куриные яйца варили вкрутую.

Приметы на 4 июня

  • на Василиска расцветают все цветы;
  • в день Василиска нельзя работать в поле и огороде, чтобы из рассады не выросли васильки;
  • много оводов – к урожаю огурцов;
  • сильные росы в этот день – к богатому урожаю.

Интересные и важные события в Украине и мире 4 июня

  • 1800 – в Вашингтоне построена президентская резиденция – Белый дом.
  • 1921 – во Франции впервые представлены духи Chanel № 5.
  • 1922 – вышел первый номер советского сатирического журнала "Крокодил".

Кто родился 4 июня

  • 1863 – Владислав Городецкий, украинский архитектор.
  • 1903 – Евгений Мравинский, советский дирижер.
  • 1909 – Александр Ильченко, украинский писатель, сценарист.
  • 1941 – Василий Литвин, украинский кобзарь.
  • 1975 – Анджелина Джоли, американская актриса.

Смотрите видео, как проходил Последний звонок-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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