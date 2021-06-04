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4 червня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 06:05

Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 4 червня

4 червня: яке сьогодні свято
4 червня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

Який сьогодні день, 4 червня? Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії. День святого Василіска – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Володимир, Данило, Захар, Іван, Макар, Михайло, Павло, Софія, Федір, Яків.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 4 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 4 червня.

  • Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії (International Day of Innocent Children Victims of Aggression) – заснований під егідою ООН в 1982 році і приурочений до сумної події в Лівані, коли під час ізраїльського авіанальоту загинуло багато дітей.
  • День пам'яті дітей, загиблих в результаті збройної агресії РФ проти України – нова пам'ятна дата, встановлена Верховною Радою України в 2021 році. Щорічно в Україні шануватиметься пам'ять дітей, які загинули з 2014 року на території Донецької, Луганської та інших областей.
  • Міжнародний день боротьби з карієсом (Dental Caries Prevention Day) – був заснований з ініціативи стоматологів у 2013 році і націлений на боротьбу з одним із найпоширеніших захворювань зубів.
  • Європейський день зубних техніків – щорічно відзначається у першу п'ятницю червня і в 2021 році припадає на 4 червня.
  • Міжнародний день спойлера (International Spoiler Day) – неофіційне свято тих, хто любить псувати враження, було придумане в США і незабаром поширилося по всьому світу.

Яке сьогодні свято

4 червня в православній церкві шанується пам'ять ІІ Вселенського собору, мучеників Василіска, мученика Іоанна-Володимира, князя Сербського.

У народі 4 червня відзначається день Василіска – страшної міфічної істоти, яка, за повір'ями, вилуплюються з яйця в цей день. Щоб цього не сталося, всі знайдені курячі яйця варили круто.

Прикмети на 4 червня

  • на Василіска розквітають всі квіти;
  • в день Василіска не можна працювати в полі і на городі, щоб з розсади не виросли волошки;
  • багато оводів – до врожаю огірків;
  • сильні роси у цей день – до багатого врожаю.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 4 червня

  • 1800 – у Вашингтоні побудована президентська резиденція – Білий дім.
  • 1921 – у Франції вперше представлені духи Chanel № 5.
  • 1922 – вийшов перший номер радянського сатиричного журналу "Крокодил".

Хто народився 4 червня

  • 1863 – Владислав Городецький, український архітектор.
  • 1903 – Євген Мравинский, радянський диригент.
  • 1909 – Олександр Ільченко, український письменник, сценарист.
  • 1941 – Василь Литвин, український кобзар.
  • 1975 – Анджеліна Джолі, американська актриса.

Дивіться відео, як проходив Останній дзвоник-2021:

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