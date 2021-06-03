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3 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 06:05

Всемирный день велосипеда – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 3 июня

3 июня: какой сегодня праздник
3 июня: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 3 июня? Всемирный день велосипеда. День равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены, празднование Владимирской иконы Божией Матери – в православном календаре. Еленин день – в народном календаре. Именины празднуют: Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 3 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 июня.

  • Всемирный день велосипеда (World Bicycle Day) – праздник ООН отмечается с 2018 года в честь простого, недорогого, надежного и самого экологически чистого вида транспорта.
  • Всемирный день людей с деформацией стопы (World Clubfoot Day) – проводится по инициативе Международной ассоциации Понсети.
  • День Мабо (Mabo Day) – празднуется в Австралии в честь дня рождения национального героя Эдди Мабо, который отстаивал интересы коренного населения материка.

Какой сегодня праздник

3 июня в православной церкви чтится память равноапостольного царя Константина и матери его царицы Елены, благоверного князя Константина и детей его Михаила и Феодора, Муромских чудотворцев.

У западных христиан 3 июня 2021 года отмечается праздник Тела и Крови Христовых. Ежегодно он приходится на четверг после Троицы и является торжественным празднованием священной евхаристии.

В народе 3 июня отмечается Еленин день. В этот период сеяли лен и совершали обряды, чтобы он хорошо рос.

Приметы на 3 июня

  • в Еленин день нельзя плести косы, чтобы волосы росли длинными и красивыми.
  • на Елену идет дождь – осень будет ненастной.
  • а еще дождь с градом предвещал снег с крупой на день Прокла, 3 декабря.

Интересные и важные события в Украине и мире 3 июня

  • 1785 – день рождения парашюта. В этот день француз Франсуа Бланшар спустил собаку с 300-метровой высоты.
  • 1837 – в Англии открыт первый в мире ипподром для скачек.
  • 1964 – состоялся дебют группы The Rolling Stones на американском телевидении.
  • 1970 – американец Хар Гобинд Корана синтезировал первый искусственный ген.

Кто родился 3 июня

  • 1843 – Климент Тимирязев, русский ботаник, основатель школы физиологии растений.
  • 1926 – Константин Сытник, украинский ученый, биолог.
  • 1928 – Константин Степанков, украинский актер театра и кино.
  • 1930 – Владимир Литвиненко, украинский живописец.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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