Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

3 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 06:05

Всесвітній день велосипеда – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 3 червня

3 червня: яке сьогодні свято
3 червня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 3 червня? Всесвітній день велосипеда. День рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Олени, святкування Володимирської ікони Божої Матері – в православному календарі. Оленин день – у народному календарі. Іменини святкують: Олена, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір, Ярослав.

Читайте також:
Де покататися на велосипеді у Києві — огляд класних локацій

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 3 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 3 червня.

  • Всесвітній день велосипеда (World Bicycle Day) – свято ООН відзначається з 2018 року на честь простого, недорогого, надійного та екологічно чистого виду транспорту.
  • Всесвітній день людей з деформацією стопи (World Clubfoot Day) – проводиться з ініціативи Міжнародної асоціації Понсеті.
  • День Мабо (Mabo Day) – святкується в Австралії на честь дня народження національного героя Едді Мабо, який відстоював інтереси корінного населення материка.

Яке сьогодні свято

3 червня в православній церкві шанується пам'ять рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени, благовірного князя Костянтина і дітей його Михайла і Федора, Муромських чудотворців.

У західних християн 3 червня 2021 року відзначається свято Тіла і Крові Христових. Щорічно воно припадає на четвер після Трійці і є урочистим святкуванням священної євхаристії.

У народі 3 червня відзначається Оленин день. У цей період сіяли льон і здійснювали обряди, щоб він добре ріс.

Прикмети на 3 червня

  • в Оленин день не можна плести коси, щоб волосся росло довгим і красивим.
  • на Олену йде дощ – осінь буде похмурою.
  • а ще дощ із градом віщував сніг з крупою на день Прокла, 3 грудня.

Цікаві і важливі події в Україні та всьому світі 3 червня

  • 1785 – день народження парашута. У цей день француз Франсуа Бланшар спустив собаку з 300-метрової висоти.
  • 1837 – в Англії відкритий перший у світі іподром для скачок.
  • 1964 – відбувся дебют групи The Rolling Stones на американському телебаченні.
  • 1970 – американець Хар Гобінд Корана синтезував перший штучний ген.

Хто народився 3 червня

  • 1843 – Климент Тімірязєв, російський ботанік, засновник школи фізіології рослин.
  • 1926 – Костянтин Ситник, український вчений, біолог.
  • 1928 – Костянтин Степанков, український актор театру і кіно.
  • 1930 – Володимир Литвиненко, український живописець.

Дивіться відео, як проходив Останній дзвоник-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
День Конституції України: дата і вихідні 2021 року Коли День журналіста в Україні: історія і значення свята Вихідні дні та свята у червні 2021 року в Україні: детальний календар Церковні свята і пости в червні-2021: докладний православний календар
свята прикмети цей день в історії
Реклама

Новини партнерів

Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Жена украинского футболиста взорвала Сеть горячим фото
Признание Милявской: В 90-е, Лолита изменяла Цекало с рэкетиром
Признание Милявской: В 90-е, Лолита изменяла Цекало с рэкетиром
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото

Популярні статті

1 червняСмачно

Що приготувати на вечерю з фаршу – 5 рецептів з різних країн

1 червняСмачно

1 червняСмачно

1 червняСмачно

1 червняСмачно

1 червняСмачно

1 червняСмачно

1 червняСмачно

1 червняСмачно

1 червняСмачно

1 червняСмачно

1 червняСмачно

1 червняСмачно

1 червняСмачно

1 червняСмачно

1 червняСмачно

Новини партнерів

Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
Дорофеева высказалась о разводе Позитива с женой. Видео
Дорофеева высказалась о разводе Позитива с женой. Видео
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Участница “Холостяка” Анна Богдан раскрыла главную тайну пост-шоу
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Дочь Сумской шокировала признанием об издевательствах в школе
Дочь Сумской шокировала признанием об издевательствах в школе
Хто народив двійнят Галкіна і Пугачової: онімієте
Хто народив двійнят Галкіна і Пугачової: онімієте

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти