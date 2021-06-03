3 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день велосипеда – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 3 червня

3 червня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 3 червня? Всесвітній день велосипеда. День рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Олени, святкування Володимирської ікони Божої Матері – в православному календарі. Оленин день – у народному календарі. Іменини святкують: Олена, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір, Ярослав.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 3 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 3 червня.

Всесвітній день велосипеда (World Bicycle Day) – свято ООН відзначається з 2018 року на честь простого, недорогого, надійного та екологічно чистого виду транспорту.

Всесвітній день людей з деформацією стопи (World Clubfoot Day) – проводиться з ініціативи Міжнародної асоціації Понсеті.

День Мабо (Mabo Day) – святкується в Австралії на честь дня народження національного героя Едді Мабо, який відстоював інтереси корінного населення материка.

Яке сьогодні свято

3 червня в православній церкві шанується пам'ять рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени, благовірного князя Костянтина і дітей його Михайла і Федора, Муромських чудотворців.

У західних християн 3 червня 2021 року відзначається свято Тіла і Крові Христових. Щорічно воно припадає на четвер після Трійці і є урочистим святкуванням священної євхаристії.

У народі 3 червня відзначається Оленин день. У цей період сіяли льон і здійснювали обряди, щоб він добре ріс.

Прикмети на 3 червня

в Оленин день не можна плести коси, щоб волосся росло довгим і красивим.

на Олену йде дощ – осінь буде похмурою.

а ще дощ із градом віщував сніг з крупою на день Прокла, 3 грудня.

Цікаві і важливі події в Україні та всьому світі 3 червня

1785 – день народження парашута. У цей день француз Франсуа Бланшар спустив собаку з 300-метрової висоти.

1837 – в Англії відкритий перший у світі іподром для скачок.

1964 – відбувся дебют групи The Rolling Stones на американському телебаченні.

1970 – американець Хар Гобінд Корана синтезував перший штучний ген.

Хто народився 3 червня

1843 – Климент Тімірязєв, російський ботанік, засновник школи фізіології рослин.

1926 – Костянтин Ситник, український вчений, біолог.

1928 – Костянтин Степанков, український актор театру і кіно.

1930 – Володимир Литвиненко, український живописець.

Дивіться відео, як проходив Останній дзвоник-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

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