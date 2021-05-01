Где покататься на велосипеде в Киеве — обзор классных локаций
Подборка интересных мест для покатушек на велосипеде
Если вы любите исследовать город и наслаждаться природой только в паре с велосипедом, то эта статья для вас. Потому что мы нашли комфортные локации для езды на велосипеде. И там не только удобная развязка, но и красивые ландшафты и природа, которые удивят.
Первая локации для тех, кто любит ездить на велосипеде и одновременно рассматривать культурное наследие Украины. Потому что здесь представлена архитектура всех ее регионов. Территория в 133 га мотивирует вас блуждать по ней и исследовать местность долго! Если будете проезжать дом с соломенной крышей, то не удивляйтесь. Потому что здесь полно экспозиций с историей, например – "Украинское село 60-х – 70-х годов ХХ века" или легендарные "Ветряные мельницы". На локации также можно арендовать велосипед!
Это мейнстримные места не только для любителей велосипедов, но и для ценителей прогулок на свежем воздухе. Но они хороши и достойны, чтобы их посетить. На территории комплекса ВДНХ есть комфортные дорожки для езды, а в Голосеевском парке вас ждет минимальный экстрим, потому что от его ландшафтов с характером не убежать. На ВДНХ также предлагают аренду велосипедов, на случай, если до сих пор его не приобрели.
"Золотая" локация, как ее любят называть, учитывая исторический бэкграунд, является одной из лучших для езды на велосипеде. Расположена она в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области. Здесь и дня не хватит, чтобы ее исследовать, потому что территория 140 квадратных километров. Асфальт локации называют "первоклассным" и здесь идеальные условия для катания на велосипедах. Учтите, что вход платный, а в резиденции также можете арендовать велосипед при необходимости.
Главный остров Киева, где пересекаются сотни велосипедистов – "Труханов"! Рельеф здесь равнинный, идеально подойдет для вашего старта, если вы "новичок" в этом деле. Площадь у 460 га впечатляет! Хочется проехать всю, но за один день это нереально, поэтому сюда систематически возвращаются. Кстати, остров соединяет Пешеходный мост, где также стоит проехаться велосипедистам – пейзаж невероятный.
Длина набережной составляет около четырех километров, а одно из главных преимуществ – отлично асфальтированные дорожки. Кажется, идеальное место (кроме "Труханова") для велостарта найдено. Учтите, что летними вечерами здесь людно! Потому что киевляне и гости города приходят на пикник! Если планируете устроить серьезные гонки, выбирайте другую локацию.
Напомним, ранее мы рассказывали, куда поехать на выходные под Киевом.
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