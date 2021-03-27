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Полнолуние 28 марта: особенности дня и что нельзя делать

Сегодня, 16:17

Непростой день ждет украинцев: узнайте, в чем особенность и опасность полнолуния 28 марта

28 марта произойдет первое весеннее полнолуние. Мартовское полнолуние обычно называется Постная Луна, поскольку приходится на время Великого поста, или же Сочная Луна – ведь это время пробуждение природы от зимы и движения соков в деревьях.

Как правильно себя вести во время полнолуния, чем оно опасно в этот раз, что можно, а чего не стоит делать, узнайте в нашей статье.

Особенности полнолуния 28 марта

В воскресенье вечером, 28 марта, в 21:49 по киевскому времени состоится очередное полнолуние в 2021 году. Примечательно, что в этот же день в Украине производится переход на летнее время.

Для многих людей наложение этих двух событий может пройти сложнее, чем обычно. Взвинченность и раздражительность, свойственная этой фазе Луны, плюс перенастройка внутренних часов вслед за внешними будильниками, да к тому же еще и мощная магнитная буря – все это может спровоцировать плохое самочувствие, стрессы, скандалы, разборки на ровном месте. Так что будьте осторожны и берегите себя и окружающих.

А еще не забывайте радовать родных, друзей, близких и делать им приятные сюрпризы. Какие и когда – смотрите в нашем календаре идей лучших подарков на главные праздники марта.

Единственное, что вселяет оптимизм, – это влияние знака Весов, под которым пройдет полнолуние 28 марта. Весы способствуют настрою на покой, уравновешенность и размеренность. Под влиянием этого знака люди легче идут на компромиссы и стремятся к взаимопониманию.

Переход с 16-х на 17-е лунные сутки, на которые выпадает полнолуние 28 марта, также способствует благоприятному настрою на праздничность, легкость в отношениях с другими людьми и обретение внутренней свободы.

Как себя вести во время полнолуния 28 марта

Луна в Весах способствует некоторой нерешительности, склонности к сомнениям и колебаниям. В эти дни трудно принимать ответственные решения и трудно делать выбор. Впоследствии вы можете пожалеть о своей излишней уступчивости.

Зато в период полнолуния под знаком Весов лучше всего проходит налаживания деловых и личных отношений, перемирий, договоренностей.

В период полнолуния в знаке Весов благоприятно помириться со всеми, с кем были в ссоре, – это будет сделать проще, чем в другие дни.

Что нельзя делать во время полнолуния 28 марта

  • Каждое полнолуние несет с собой серьезные перемены в жизни, пробуждает прошлые противостояния и может спровоцировать конфликты.
  • В дни Весов стоит отложить важные решения до лучших времен.
  • Также повремените с серьезными финансовыми делами или сделками с недвижимостью.
  • Если перед вами стоит проблема выбора – отложите ее на более подходящее время, иначе можете пожалеть.

Внимание! Не забудьте в воскресенье, 28 марта, перевести свои будильники и хронометры на час вперед. А перед этим посмотрите новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором самый опытный журналист "Сегодня" разложил по полочкам... время. А заодно спросил у молодых и красивых, с кем им лучше спится.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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