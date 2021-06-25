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25 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
25 июня, 07:25
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День таможенника в Украине, Международный день моряка, Петр Солнцеворот – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 25 июня.
25 июня: какой сегодня праздник
25 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 25 июня? Международный день моряка, День таможенника в Украине. День Петра – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Андрей, Анна, Иван, Мария, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 25 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 июня.

  • День таможенника – Украина празднует с 2020 года, в день принятия Верховной Радой в 1991 году Закона о таможенном деле. Ранее этот праздник имел другое название – День таможенной службы Украины.
  • Международный день моряка (International Day of the Seafarer) – был основан под эгидой ООН в 2010 году и ежегодно празднуется людьми этой профессии.
  • День дружбы и единения славян – славяне во всем мире отмечают праздник, который был основан после распада СССР с целью сохранения культуры и многовековой связи людей.
  • Всемирный день витилиго (World Vitiligo Day) отмечается с целью обратить внимание на проблемы людей с этим заболеванием кожи.

Какой сегодня праздник

25 июня в православной церкви чтится память преподобного Онуфрия Великого, преподобного Петра Афонского, преподобных Иоанна, Андрея, Ираклемона и Феофила.

В народе 25 июня чествовался Петр Солнцеворот. Люди замечали: раз в этот период день становится короче, то солнце поворачивает на зиму, а вот лето – на жару.

Приметы на 25 июня

  • если на Петра жаркая погода, будет хороший сенокос;
  • дождь на Петра – к мокрому покосу;
  • на Петра пора полоть хлеба.

Интересные и важные события в Украине и мире 25 июня

  • 1946 – СССР вступил в Международную федерацию футбола (МФК).
  • 1951 – день рождения цветного телевизора.
  • 1957 – день рождения игрушки "летающая тарелка".
  • 1967 – первая трансляция на весь мир телепередачи – группа The Beatles впервые исполнила песню All You Need Is Love.
  • 1992 – объединились украинская автокефалия и православная церковь Киевского патриархата.

Кто родился 25 июня

  • 1907 – Арсений Тарковский, русский поэт, отец режиссера Андрея Тарковского.
  • 1937 – Альберт Филозов, советский актер театра и кино.
  • 1963 – Джордж Майкл, английский музыкант, певец, композитор.
  • 1975 – Линда Карделлини, американская киноактриса.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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