25 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке сьогодні свято, 25 червня? Міжнародний день моряка, День митника в Україні. День Петра – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Андрій, Ганна, Іван, Марія, Петро, Степан, Тимофій, Юліан.
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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 25 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 25 червня.
- День митника – Україна святкує з 2020 року, в день прийняття Верховною Радою у 1991 році Закону про митну справу. Раніше це свято мало ншу назву – День митної служби України.
- Міжнародний день моряка (International Day of the Seafarer) – був заснований під егідою ООН у 2010 році і щорічно святкується людьми цієї професії.
- День дружби і єднання слов'ян – слов'яни у всьому світі відзначають свято, яке було засноване після розпаду СРСР з метою збереження культури і багатовікового зв'язку людей.
- Всесвітній день вітіліго (World Vitiligo Day) відзначається з метою звернути увагу на проблеми людей із цим захворюванням шкіри.
Яке сьогодні свято
25 червня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Онуфрія Великого, преподобного Петра Афонського, преподобних Іоанна, Андрія, Іраклемона і Феофіла.
У народі 25 червня вшановували Петра Сонцеворота. Люди помічали: оскільки у цей період день стає коротшим, то сонце повертає на зиму, а ось літо – на спеку.
Прикмети на 25 червня
- якщо на Петра спекотна погода, буде хороший сінокіс;
- дощ на Петра – до мокрого покосу;
- на Петра час полоти хліби.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 25 червня
- 1946 – СРСР вступив у Міжнародну федерацію футболу (МФК).
- 1951 – день народження кольорового телевізора.
- 1957 – день народження іграшки "літаюча тарілка".
- 1967 – перша трансляція на весь світ телепередачі – група The Beatles вперше виконала пісню All You Need Is Love.
- 1992 – об'єдналися українська автокефалія і православна церква Київського патріархату.
Хто народився 25 червня
- 1907 – Арсеній Тарковський, російський поет, батько режисера Андрія Тарковського.
- 1937 – Альберт Філозов, радянський актор театру і кіно.
- 1963 – Джордж Майкл, англійський музикант, співак, композитор.
- 1975 – Лінда Карделліні, американська кіноактриса.
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