25 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День митника в Україні, Міжнародний день моряка, Петро Сонцеворот – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 25 червня.

25 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 25 червня? Міжнародний день моряка, День митника в Україні. День Петра – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Андрій, Ганна, Іван, Марія, Петро, Степан, Тимофій, Юліан.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 25 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 25 червня.

День митника – Україна святкує з 2020 року, в день прийняття Верховною Радою у 1991 році Закону про митну справу. Раніше це свято мало ншу назву – День митної служби України.

Міжнародний день моряка (International Day of the Seafarer) – був заснований під егідою ООН у 2010 році і щорічно святкується людьми цієї професії.

День дружби і єднання слов'ян – слов'яни у всьому світі відзначають свято, яке було засноване після розпаду СРСР з метою збереження культури і багатовікового зв'язку людей.

Всесвітній день вітіліго (World Vitiligo Day) відзначається з метою звернути увагу на проблеми людей із цим захворюванням шкіри.

Яке сьогодні свято

25 червня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Онуфрія Великого, преподобного Петра Афонського, преподобних Іоанна, Андрія, Іраклемона і Феофіла.

У народі 25 червня вшановували Петра Сонцеворота. Люди помічали: оскільки у цей період день стає коротшим, то сонце повертає на зиму, а ось літо – на спеку.

Прикмети на 25 червня

якщо на Петра спекотна погода, буде хороший сінокіс;

дощ на Петра – до мокрого покосу;

на Петра час полоти хліби.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 25 червня

1946 – СРСР вступив у Міжнародну федерацію футболу (МФК).

1951 – день народження кольорового телевізора.

1957 – день народження іграшки "літаюча тарілка".

1967 – перша трансляція на весь світ телепередачі – група The Beatles вперше виконала пісню All You Need Is Love.

1992 – об'єдналися українська автокефалія і православна церква Київського патріархату.

Хто народився 25 червня

1907 – Арсеній Тарковський, російський поет, батько режисера Андрія Тарковського.

1937 – Альберт Філозов, радянський актор театру і кіно.

1963 – Джордж Майкл, англійський музикант, співак, композитор.

1975 – Лінда Карделліні, американська кіноактриса.

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