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24 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 24 января в истории

Какой сегодня праздник, 24 января? Международный день образования, День внешней разведки Украины. День памяти преподобного Феодосия Великого, Елецкой иконы Божией Матери – в православном календаре. Федосеев день – в народном календаре. Именины празднуют: Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Терентий, Федор, Феодосий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 24 января 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 января.

24 января: какой сегодня праздник
24 января: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Международный день образования (International Day of Education) проводится ежегодно под эгидой ООН с 2018 года с целью признания важности образования для развития, экономического роста, искоренения нищеты и голода в мире.
  • Международный день эскимо (International Eskimo Pie Day) был учрежден в честь выданного патента на эскимо в 1922 году владельцу магазина сладостей Христиану Нельсону в Америке.
  • День внешней разведки Украины был установлен в 2018 году с учетом вклада сотрудников разведывательных органов страны в дело обеспечения защиты национальных интересов Украины от внешних угроз.

Какой сегодня праздник

24 января в православной церкви чтится день памяти преподобного Феодосия Великого, общих житий начальника, Михаила Клопского, Новгородского, преподобного Феодосия Антиохийского. Проводится празднование Елецкой иконы Божией Матери.

В народе 24 января почитался Федосеев день. В этот день часто бывали сильные морозы. Из-за этих холодов опасались беды. Люди верили, что это нечистая сила колдует морозы, потому что ее во время Святок выгнали из домов.

Приметы на 24 января

  • морозы в Федосеев день – к затяжным холодам;
  • Федосеевы морозы – яровой посеешь поздно;
  • если в этот день тепло – можно ждать раннюю весну;
  • однако если день был слишком теплый – это не к добру.

Смотрите видео о выходных-2021 в Украине:

Видео: Сегодня

Интересные и важные события в Украине и мире 24 января

  • 1848 – началась Калифорнийская "золотая лихорадка" после того как в Северной Калифорнии Джеймс Маршалл нашел большой золотой слиток.
  • 1935 – в Америке поступило в продажу первое баночное пиво "Сливочный эль Крюгера".
  • 1984 – выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh.
  • 2010 – фантастический боевик Джеймса Кэмерона "Аватар" в формате 3D стал самым кассовым фильмом в истории.

Кто родился 24 января

  • 1732 – Пьер Бомарше, французский драматург, комедиограф ( "Севильский цирюльник", "Женитьба Фигаро"), публицист.
  • 1776 – Эрнст Гофман, немецкий писатель, сказочник, композитор, художник.
  • 1848 – Василий Суриков, русский художник, исторический живописец.
  • 1888 – Эрнст Хейнкель, немецкий авиаконструктор, основатель фирмы Heinkel.
  • 1901 – Михаил Ромм, советский режиссер кино и театра, сценарист.
  • 1943 – Шэрон Тейт, американская актриса кино и телевидения, модель.
  • 1981 – Кэрри Кун, американская актриса кино и телевидения.
  • 1986 – Миша Бартон, англо-американская актриса и модель.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

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