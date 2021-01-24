24 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 24 січня в історії

Яке сьогодні свято, 24 січня? Міжнародний день освіти, День зовнішньої розвідки України. День пам'яті преподобного Феодосія Великого, Єлецької ікони Божої Матері – в православному календарі. Федосєєв день – у народному календарі. Іменини святкують: Віталій, Володимир, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Терентій, Федір, Феодосій.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 24 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 24 січня.

24 січня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Міжнародний день освіти (International Day of Education) проводиться щорічно під егідою ООН з 2018 року з метою визнання важливості освіти для розвитку, економічного зростання, подолання бідності і голоду в світі.

проводиться щорічно під егідою ООН з 2018 року з метою визнання важливості освіти для розвитку, економічного зростання, подолання бідності і голоду в світі. Міжнародний день ескімо (International Eskimo Pie Day) був заснований на честь виданого патенту на ескімо в 1922 році власникові магазину солодощів Християнові Нельсону в Америці.

був заснований на честь виданого патенту на ескімо в 1922 році власникові магазину солодощів Християнові Нельсону в Америці. День зовнішньої розвідки України був встановлений у 2018 році з урахуванням вкладу співробітників розвідувальних органів країни у справу забезпечення захисту національних інтересів України від зовнішніх загроз.

Яке сьогодні свято

24 січня в православній церкві шанується день пам'яті преподобного Феодосія Великого, спільних житій начальника, Михайла Клопского, Новгородського, преподобного Феодосія Антиохійського. проводиться святкування Єлецької ікони Божої Матері.

У народі 24 січня шанувався Федосєєв день. У цей день часто бували сильні морози. Через ці холоди побоювалися біди. Люди вірили, що це нечиста сила начакловує морози, тому що її під час Святок вигнали з будинків.

Прикмети на 24 січня

морози в Федосєєв день – до затяжних холодів;

Федосєєви морози – ярові посієш пізно;

якщо в цей день тепло – можна чекати на ранню весну;

однак якщо день був занадто теплий – це не до добра.

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Цікаві і важливі події в Україні та світі 24 січня

1848 – почалася Каліфорнійська "золота лихоманка" після того як у Північній Каліфорнії Джеймс Маршалл знайшов великий золотий злиток.

1935 – в Америці надійшло в продаж перше банкове пиво "Вершковий ель Крюгера".

1984 – випущений перший персональний комп'ютер Apple Macintosh.

2010 – фантастичний бойовик Джеймса Кемерона "Аватар" у форматі 3D став найкасовішим фільмом в історії.

Хто народився 24 січня

1732 – П'єр Бомарше, французький драматург, комедіограф ( "Севільський цирульник", "Одруження Фігаро"), публіцист.

1776 – Ернст Гофман, німецький письменник, казкар, композитор, художник.

1848 – Василь Суриков, російський художник, історичний живописець.

1888 – Ернст Хейнкель, німецький авіаконструктор, засновник фірми Heinkel.

1901 – Михайло Ромм, радянський режисер кіно і театру, сценарист.

1943 – Шерон Тейт, американська актриса кіно і телебачення, модель.

1981 – Керрі Кун, американська актриса кіно і телебачення.

1986 – Міша Бартон, англо-американська актриса і модель.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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