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22 июня: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 07:25

День скорби и почитания памяти жертв войны в Украине – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 20 июня.

22 июня: какой сегодня день
22 июня: какой сегодня день
Фото: Unsplash

Какой сегодня день, 22 июня?День скорби и почитания памяти жертв войны в Украине. День святителя Кирилла – в православном календаре. Кириллин день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 22 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 июня.

  • День скорби и чествования памяти жертв войны ежегодно 22 июня проводится в Украине и других постсоветских странах в день начала немецко-советской войны 80 лет назад, в 1941 году.
  • День антифашистской борьбы – отмечается в Хорватии.
  • День учителя – празднуется в Сальвадоре.

Какой сегодня праздник

22 июня в православной церкви чтится память святителя Кирилла, архиепископа Александрийского, мучениц Феклы, Марфы и Марии в Персии.

В народе 22 июня чествуется Кириллин день. Считалось, что с этого времени лето окончательно вступало в силу, поспевала земляника, а чем короче становился день, тем меньше прибывало комаров.

Приметы на 22 июня

  • с Кирилла начинается летний зной;
  • на Кирилла хорошо высаживать позднюю рассаду;
  • убьешь комара – их поубавится.

Интересные и важные события в Украине и мире 22 июня

  • 1633 – Галилео Галилей отступился от своего учения о гелиоцентрической системе мира, по которому Земля вращается вокруг Солнца.
  • 1915 – город Львов занят войсками Австрии и Германии.
  • 1941 – Нацистская Германия в 4 часа утра совершила вторжение на территорию СССР, что стало началом войны.
  • 1986 – аргентинский футболист Диего Марадона забил свои знаменитые голы "рукой бога" и "Гол столетия" в игре со сборной Англии на ЧМ.

Кто родился 22 июня

  • 1757 – Джордж Ванкувер, английский исследователь и мореплаватель.
  • 1856 – Генри Хаггард, английский писатель, автор романа "Копи царя Соломона".
  • 1898 – Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель.
  • 1981 – Сергей Притула, украинский актер и политик.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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