22 червня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити
День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 20 червня.
Який сьогодні день, 22 червня? День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. День святителя Кирила – в православному календарі. Кирилів день – у народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Маріанна, Марія, Марфа.
Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 22 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 22 червня.
- День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни – щорічно 22 червня проводиться в Україні та інших пострадянських країнах на день початку німецько-радянської війни 80 років тому, 1941 року
- День антифашистської боротьби – відзначається в Хорватії.
- День вчителя – святкується в Сальвадорі.
22 червня у православній церкві шанується пам'ять святителя Кирила, архієпископа Олександрійського, мучениць Фекли, Марфи і Марії в Персії.
У народі 22 червня вшановувався Кирилів день. Вважалося, що з цього часу літо остаточно вступало в силу, поспівала суниця, а чим коротше ставав день, тим менше прибувало комарів.
- з Кирила починається літня спека;
- на Кирила добре висаджувати пізню розсаду;
- вб'єш комара – їх поменшає.
- 1633 – Галілео Галілей відступився від свого вчення про геліоцентричну систему світу, за яким Земля обертається навколо Сонця.
- 1915 – місто Львів зайняте військами Австрії і Німеччини.
- 1941 – Нацистська Німеччина о 4-ій годині ранку здійснила вторгнення на територію СРСР, що стало початком війни.
- 1986 – аргентинський футболіст Дієго Марадона забив свої знамениті голи "рукою бога" і "Гол століття" у грі зі збірною Англії на ЧС.
- 1757 – Джордж Ванкувер, англійський дослідник і мореплавець.
- 1856 – Генрі Хаггард, англійський письменник, автор роману "Копальні царя Соломона".
- 1898 – Еріх Марія Ремарк, німецький письменник.
- 1981 – Сергій Притула, український актор і політик.
Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.
Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.
Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше