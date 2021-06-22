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22 червня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 07:25

День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 20 червня.

22 червня: який сьогодні день
22 червня: який сьогодні день
Фото: Unsplash

Який сьогодні день, 22 червня? День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. День святителя Кирила – в православному календарі. Кирилів день – у народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Маріанна, Марія, Марфа.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 22 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 22 червня.

  • День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни – щорічно 22 червня проводиться в Україні та інших пострадянських країнах на день початку німецько-радянської війни 80 років тому, 1941 року
  • День антифашистської боротьби – відзначається в Хорватії.
  • День вчителя – святкується в Сальвадорі.

Яке сьогодні свято

22 червня у православній церкві шанується пам'ять святителя Кирила, архієпископа Олександрійського, мучениць Фекли, Марфи і Марії в Персії.

У народі 22 червня вшановувався Кирилів день. Вважалося, що з цього часу літо остаточно вступало в силу, поспівала суниця, а чим коротше ставав день, тим менше прибувало комарів.

Прикмети на 22 червня

  • з Кирила починається літня спека;
  • на Кирила добре висаджувати пізню розсаду;
  • вб'єш комара – їх поменшає.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 22 червня

  • 1633 – Галілео Галілей відступився від свого вчення про геліоцентричну систему світу, за яким Земля обертається навколо Сонця.
  • 1915 – місто Львів зайняте військами Австрії і Німеччини.
  • 1941 – Нацистська Німеччина о 4-ій годині ранку здійснила вторгнення на територію СРСР, що стало початком війни.
  • 1986 – аргентинський футболіст Дієго Марадона забив свої знамениті голи "рукою бога" і "Гол століття" у грі зі збірною Англії на ЧС.

Хто народився 22 червня

  • 1757 – Джордж Ванкувер, англійський дослідник і мореплавець.
  • 1856 – Генрі Хаггард, англійський письменник, автор роману "Копальні царя Соломона".
  • 1898 – Еріх Марія Ремарк, німецький письменник.
  • 1981 – Сергій Притула, український актор і політик.

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