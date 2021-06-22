Церковные праздники 22 июня: история и поздравления
Сегодня, 22 июня, церковь почитает святителя Кирилла, архиепископа Александрийского. Именины празднуют Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа.
22 июня в православной церкви чтится память святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.
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Святитель Кирилл жил в IV-V веках. Он родился в Александрии в семье благочестивых христиан, получил христианское воспитание и хорошее образование. При патриархе Феофиле Кирилл был посвящен в диаконы Александрийской церкви. А после кончины Феофила был избран патриархом Александрийским.
Кирилл был представителем александрийской богословской школы и известен своим оппозиционным отношением к учению несторианства. Также он возглавил борьбу против ереси Новата. Святой Кирилл управлял Александрийской церковью 32 года и оставил после себя множество богословских трудов глубокого содержания.
Католическая и православная церкви считают Кирилла учителем и одним из отцов Церкви с высокой репутацией в христианском мире, благодаря чему он получил титулы столпа веры и печати всех отцов.
Также в этот день чтится память мучениц Феклы, Марфы и Марии в Персии.
В народе 22 июня отмечался Кириллин день. Считалось, что с этого времени лето вступало в силу, начинался настоящий летний зной, поспевала земляника, день становился короче, а вместе с ним убывали комары. А еще в этот день река наделялась целебными свойствами, способными смыть все болезни и обеспечить здоровьем на весь год.
Именины 22 июня празднуют: Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа.
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Пусть будет солнечной улыбка,
И сердце греет теплота,
Пускай любовь поет, как скрипка,
В душе сияет доброта,
Пускай мечты все оживают,
Успехом голову кружа,
Чтоб даже смелые желания
Скорей хотелось исполнять!
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