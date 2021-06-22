Церковные праздники 22 июня: история и поздравления

Сегодня, 22 июня, церковь почитает святителя Кирилла, архиепископа Александрийского. Именины празднуют Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа.

Какой сегодня праздник Фото: Unsplash

22 июня в православной церкви чтится память святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.

История праздника

Святитель Кирилл жил в IV-V веках. Он родился в Александрии в семье благочестивых христиан, получил христианское воспитание и хорошее образование. При патриархе Феофиле Кирилл был посвящен в диаконы Александрийской церкви. А после кончины Феофила был избран патриархом Александрийским.

Кирилл был представителем александрийской богословской школы и известен своим оппозиционным отношением к учению несторианства. Также он возглавил борьбу против ереси Новата. Святой Кирилл управлял Александрийской церковью 32 года и оставил после себя множество богословских трудов глубокого содержания.

Католическая и православная церкви считают Кирилла учителем и одним из отцов Церкви с высокой репутацией в христианском мире, благодаря чему он получил титулы столпа веры и печати всех отцов.

Церковные праздники и события 22 июня

Также в этот день чтится память мучениц Феклы, Марфы и Марии в Персии.

Народный праздник

В народе 22 июня отмечался Кириллин день. Считалось, что с этого времени лето вступало в силу, начинался настоящий летний зной, поспевала земляника, день становился короче, а вместе с ним убывали комары. А еще в этот день река наделялась целебными свойствами, способными смыть все болезни и обеспечить здоровьем на весь год.

Кто отмечает день ангела

Именины 22 июня празднуют: Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа.

Поздравления для именинников в день ангела

Какой сегодня праздник Фото: Unsplash

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Пусть будет солнечной улыбка,

И сердце греет теплота,

Пускай любовь поет, как скрипка,

В душе сияет доброта,



Пускай мечты все оживают,

Успехом голову кружа,

Чтоб даже смелые желания

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