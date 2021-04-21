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21 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Международный день секретаря, день Родиона – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 21 апреля

Какой сегодня праздник, 21 апреля? Международный день секретаря. День святого Родиона – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Иван, Мария, Родион, Сергей.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 21 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 21 апреля.

21 апреля: какой сегодня праздник
21 апреля: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Международный день секретаря (Secretary's Day) – ежегодно в среду последней полной недели апреля отмечается профессиональный праздник административных офисных работников, который зародился в Америке в 1952 году и вскоре завоевал симпатию во всем мире.
  • Всемирный день творчества и инновационной деятельности (World Creativity and Innovation Day) проводится ежегодно 21 апреля под эгидой ООН, начиная с 2002 года. Праздник приурочен ко Дню Матери-Земли (22 апреля) и дню рождения ученого, мыслителя и изобретателя Леонардо да Винчи (15 апреля).
  • День основания Рима – неофициальный праздник в честь основания столицы Италии Ромулом в 753 г. до н.э.

Какой сегодня праздник

21 апреля в православной церкви чтится память апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и других с ними, преподобного Руфа, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мученика Павсилипа, святителя Келестина, Папы Римского, святителя Нифонта, епископа Новгородского.

В народе 21 апреля отмечался день Родиона. Считалось, что в этот день солнце встречается с месяцем после долгой зимней разлуки и начинают рассказывать друг другу новости или даже ссориться.

Приметы на 21 апреля

  • если на Родиона солнце ясное и день светлый, то и все лето будет хорошим;
  • а вот туман и пасмурный день означают плохое лето;
  • с дня Родиона можно было начинать пахоту;
  • чем глубже пахать – тем больше хлеба жевать;
  • квакают лягушки – пора сеять овес;
  • в этот день нельзя лениться.

Интересные и важные события в Украине и мире 21 апреля

  • 1920 – подписана общая и торгово-экономическая конвенция между Польшей и УНР.
  • 1954 – СССР вступил в ЮНЕСКО.
  • 1979 – открылся Киевский государственный академический театр драмы и комедии на левом берегу.
  • 2019 – во втором туре выборов президента Украины победил Владимир Зеленский.

Кто родился 21 апреля

  • 1735 – Иван Кулибин, русский механик и изобретатель.
  • 1910 – Юрий Лысенко, украинский кинорежиссер.
  • 1922 – Станислав Ростоцкий, советский кинорежиссер, сценарист, актер.
  • 1926 – Елизавета II, королева Великобритании.
  • 1935 – Александр Муратов, украинский режиссер и сценарист.
  • 1947 – Игги Поп, американский музыкант, певец, композитор.
  • 1958 – Энди Макдауэлл, американская киноактриса.
  • 1987 – Анастасия Приходько, украинская певица.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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