21 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити
Міжнародний день секретаря, день Родіона – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 21 квітня
Яке сьогодні свято, 21 квітня? Міжнародний день секретаря. День святого Родіона – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Іван, Марія, Родіон, Сергій.
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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 21 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 21 квітня.
- Міжнародний день секретаря (Secretary's Day) – щорічно в середу останнього повного тижня квітня відзначається професійне свято адміністративних офісних працівників, який зародився в Америці в 1952 році і незабаром завоював симпатію у всьому світі.
- Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності (World Creativity and Innovation Day) проводиться щорічно 21 квітня під егідою ООН, починаючи з 2002 року. Свято приурочене до Дня Матері-Землі (22 квітня) та дняю народження вченого, мислителя і винахідника Леонардо да Вінчі (15 квітня).
- День заснування Риму – неофіційне свято на честь заснування столиці Італії Ромулом у 753 р до н.е.
21 квітня в православній церкві шанується пам'ять апостолів Іродіона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Єрма та інших з ними, преподобного Руфа, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, мученика Павсилипа, святителя Келестина, Папи Римського, святителя Нифонта, єпископа Новгородського.
У народі 21 квітня відзначався день Родіона. Вважалося, що в цей день сонце зустрічається з місяцем після довгої зимової розлуки і вони починають розповідати одне одному новини або навіть сваритися.
Прикмети на 21 квітня
- якщо на Родіона сонце ясне і день світлий, то і все літо буде хорошим;
- а ось туман і похмурий день означають погане літо;
- з дня Родіона можна було починати оранку;
- чим глибше орати – тим більше хліба жувати;
- квакають жаби – час сіяти овес;
- в цей день не можна лінуватися.
- 1920 – підписано спільну і торгово-економічну конвенцію між Польщею та УНР.
- 1954 – СРСР вступив в ЮНЕСКО.
- 1979 – відкрився Київський державний академічний театр драми і комедії на лівому березі.
- 2019 – у другому турі виборів президента України переміг Володимир Зеленський.
- 1735 – Іван Кулібін, російський механік і винахідник.
- 1910 – Юрій Лисенко, український кінорежисер.
- 1922 – Станіслав Ростоцький, радянський кінорежисер, сценарист, актор.
- 1926 – Єлизавета II, королева Великобританії.
- 1935 – Олександр Муратов, український режисер і сценарист.
- 1947 – Іггі Поп, американський музикант, співак, композитор.
- 1958 – Енді Макдауелл, американська кіноактриса.
- 1987 – Анастасія Приходько, українська співачка.
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