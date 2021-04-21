21 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день секретаря, день Родіона – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 21 квітня

Яке сьогодні свято, 21 квітня? Міжнародний день секретаря. День святого Родіона – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Іван, Марія, Родіон, Сергій.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 21 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 21 квітня.

21 квітня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Міжнародний день секретаря (Secretary's Day) – щорічно в середу останнього повного тижня квітня відзначається професійне свято адміністративних офісних працівників, який зародився в Америці в 1952 році і незабаром завоював симпатію у всьому світі.

– щорічно в середу останнього повного тижня квітня відзначається професійне свято адміністративних офісних працівників, який зародився в Америці в 1952 році і незабаром завоював симпатію у всьому світі. Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності (World Creativity and Innovation Day) проводиться щорічно 21 квітня під егідою ООН, починаючи з 2002 року. Свято приурочене до Дня Матері-Землі (22 квітня) та дняю народження вченого, мислителя і винахідника Леонардо да Вінчі (15 квітня).

проводиться щорічно 21 квітня під егідою ООН, починаючи з 2002 року. Свято приурочене до Дня Матері-Землі (22 квітня) та дняю народження вченого, мислителя і винахідника Леонардо да Вінчі (15 квітня). День заснування Риму – неофіційне свято на честь заснування столиці Італії Ромулом у 753 р до н.е.

Яке сьогодні свято

21 квітня в православній церкві шанується пам'ять апостолів Іродіона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Єрма та інших з ними, преподобного Руфа, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, мученика Павсилипа, святителя Келестина, Папи Римського, святителя Нифонта, єпископа Новгородського.

У народі 21 квітня відзначався день Родіона. Вважалося, що в цей день сонце зустрічається з місяцем після довгої зимової розлуки і вони починають розповідати одне одному новини або навіть сваритися.

Прикмети на 21 квітня

якщо на Родіона сонце ясне і день світлий, то і все літо буде хорошим;

а ось туман і похмурий день означають погане літо;

з дня Родіона можна було починати оранку;

чим глибше орати – тим більше хліба жувати;

квакають жаби – час сіяти овес;

в цей день не можна лінуватися.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 21 квітня

1920 – підписано спільну і торгово-економічну конвенцію між Польщею та УНР.

1954 – СРСР вступив в ЮНЕСКО.

1979 – відкрився Київський державний академічний театр драми і комедії на лівому березі.

2019 – у другому турі виборів президента України переміг Володимир Зеленський.

Хто народився 21 квітня

1735 – Іван Кулібін, російський механік і винахідник.

1910 – Юрій Лисенко, український кінорежисер.

1922 – Станіслав Ростоцький, радянський кінорежисер, сценарист, актор.

1926 – Єлизавета II, королева Великобританії.

1935 – Олександр Муратов, український режисер і сценарист.

1947 – Іггі Поп, американський музикант, співак, композитор.

1958 – Енді Макдауелл, американська кіноактриса.

1987 – Анастасія Приходько, українська співачка.

А ви в курсі, що в Україні вже набули чинності штрафи для пішоходів і навіть велосипедистів? А ось влогер-пенсіонер Дід Панч в курсі. Чому водії та пішоходи дратують одне одного, і хто з них має рацію? Дивіться новий випуск ютуб-шоу пенсіонера-влогера.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися