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21 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Міжнародний день секретаря, день Родіона – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 21 квітня

Яке сьогодні свято, 21 квітня? Міжнародний день секретаря. День святого Родіона – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Іван, Марія, Родіон, Сергій.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 21 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 21 квітня.

21 квітня: яке сьогодні свято
21 квітня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Міжнародний день секретаря (Secretary's Day) – щорічно в середу останнього повного тижня квітня відзначається професійне свято адміністративних офісних працівників, який зародився в Америці в 1952 році і незабаром завоював симпатію у всьому світі.
  • Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності (World Creativity and Innovation Day) проводиться щорічно 21 квітня під егідою ООН, починаючи з 2002 року. Свято приурочене до Дня Матері-Землі (22 квітня) та дняю народження вченого, мислителя і винахідника Леонардо да Вінчі (15 квітня).
  • День заснування Риму – неофіційне свято на честь заснування столиці Італії Ромулом у 753 р до н.е.

Яке сьогодні свято

21 квітня в православній церкві шанується пам'ять апостолів Іродіона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Єрма та інших з ними, преподобного Руфа, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, мученика Павсилипа, святителя Келестина, Папи Римського, святителя Нифонта, єпископа Новгородського.

У народі 21 квітня відзначався день Родіона. Вважалося, що в цей день сонце зустрічається з місяцем після довгої зимової розлуки і вони починають розповідати одне одному новини або навіть сваритися.

Прикмети на 21 квітня

  • якщо на Родіона сонце ясне і день світлий, то і все літо буде хорошим;
  • а ось туман і похмурий день означають погане літо;
  • з дня Родіона можна було починати оранку;
  • чим глибше орати – тим більше хліба жувати;
  • квакають жаби – час сіяти овес;
  • в цей день не можна лінуватися.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 21 квітня

  • 1920 – підписано спільну і торгово-економічну конвенцію між Польщею та УНР.
  • 1954 – СРСР вступив в ЮНЕСКО.
  • 1979 – відкрився Київський державний академічний театр драми і комедії на лівому березі.
  • 2019 – у другому турі виборів президента України переміг Володимир Зеленський.

Хто народився 21 квітня

  • 1735 – Іван Кулібін, російський механік і винахідник.
  • 1910 – Юрій Лисенко, український кінорежисер.
  • 1922 – Станіслав Ростоцький, радянський кінорежисер, сценарист, актор.
  • 1926 – Єлизавета II, королева Великобританії.
  • 1935 – Олександр Муратов, український режисер і сценарист.
  • 1947 – Іггі Поп, американський музикант, співак, композитор.
  • 1958 – Енді Макдауелл, американська кіноактриса.
  • 1987 – Анастасія Приходько, українська співачка.

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