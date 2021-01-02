2 января: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 2 января в истории
Какой сегодня праздник, 2 января? День научной фантастики. День Игнатия Богоносца, празднование иконы Божией Матери "Спасительница утопающих" – в православном календаре. Игнатьев день – в народном календаре. Именины празднуют: Антон, Даниил, Иван, Игнатий.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 2 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 января.
- День научной фантастики (Science Fiction Day) – неофициальный праздник любителей и поклонников научной фантастики в литературе, кино и других видах искусства отмечается 2 января, в день рождения выдающегося писателя-фантаста ХХ века Айзека Азимова.
- День святого Бертольда (Berchtoldstag) – отмечается в Швейцарии в честь основания столицы, города Берна.
- День предков чествует Гаити в честь героев, погибших в борьбе за независимость страны.
2 января в православной церкви чтится память священномученика Игнатия Богоносца, праведного Иоанна Кронштадтского, преподобного архимандрита Игнатия Печерского, Киево-Печерского, в Дальних пещерах, святителя Филогония, епископа Антиохийского, святителя архиепископа Даниила Сербского, празднование икон Божией Матери Новодворской и Леньковской (Новгород-Северской), именуемой "Спасительница утопающих".
В народе 2 января отмечался Игнатьев день. Традиционно этот день посвящался отчему дому, где человек родился, вырос и получил благословение на свою жизнь. Святому Игнатию молились о сохранении своего дома от беды и напастей. А еще этот день называли яблочным и с деревьев сбивали снег.
Приметы на 2 января
- чтобы летом хорошо уродили яблоки, на Игнатия нужно очищать яблони от инея и снега;
- в день Игнатия люди проводили крестный ход с иконой вокруг села, чтобы защититься от беды;
- в день Игнатия ни в коем случае нельзя обижать родственников, особенно родителей;
- человек, родившийся в Игнатьев день, будет всю жизнь привязан к дому и семье;
- погода на Игнатия предсказывает, каким будет август.
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- 1649 – казацкое войско Б. Хмельницкого возвратилось в Киев после похода на Западную Украину.
- 1839 – Луи Дагер произвел первую фотосъёмку Луны.
- 1843 – в Дрезденской придворной опере состоялась первая постановка оперы Рихарда Вагнера "Летучий голландец".
- 1959 – в СССР запущена первая автоматическая межпланетная станция "Луна-1".
- 1920 – Айзек Азимов, американский писатель-фантаст, популяризатор науки.
- 1921 – Евгения Ханаева, советская актриса театра и кино.
- 1937 – Виктор Ильченко, советский артист эстрады, театра и кино.
- 1950 – Надежда Гуменюк, украинская поэтесса, прозаик, публицист.
- 1963 – Сергей Жигунов, российский актер, кинорежиссер, продюсер.
- 1969 – Кристи Тарлингтон, американская супермодель.
- 1975 – Владислав Ващук, украинский футболист, защитник.
- 1975 – Александр Шовковский, украинский футболист, вратарь.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.
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