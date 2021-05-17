Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

17 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 07:25

Глобальная неделя безопасности дорожного движения – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 17 мая

17 мая: какой сегодня праздник
17 мая: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 17 мая? Глобальная неделя безопасности дорожного движения, Всемирный день электросвязи и информационного общества, День пульмонолога. День Пелагеи Заступницы – в православном и народном календаре. Именины празднуют Иван, Исаакий, Кирилл, Климент, Леонтий, Мария, Никита, Никифор, Николай, Пелагея.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 17 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 мая.

  • Глобальная неделя безопасности дорожного движения (UN Global Road Safety Week) проводится с 2005 года под эгидой ООН с целью снижения факторов риска на дороге, борьбы с вождением в нетрезвом состоянии, несоблюдением скоростного режима, несоответствием нормам дорожного покрытия и инфраструктуры. В 2021 году неделя начинается 17 мая.
  • Всемирный день электросвязи и информационного общества (World Telecommunication and Information Society Day) был организован ООН в 2006 году и является профессиональным праздником людей, работающих в IT-сфере.
  • Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией (World Hypertension Day) – проводится с целью информированности людей о серьезных осложнениях высокого давления.
  • День пульмонолога – профессиональный праздник врачей, которые специализируются в диагностике и лечении заболеваний дыхательной системы.
  • Международный день борьбы с гомофобией – проводится с целью отмены дискриминации людей с нетрадиционной ориентацией.

Какой сегодня праздник

17 мая в православной церкви началась 3-я неделя после Пасхи. Чтится память мученицы Пелагеи, девы Тарсийской, священномученика Эразма, епископа Формийского, священномученика Альвиания, епископа Анейского, и учеников его, священномученика Сильвана, епископа Газского, и с ним 40 мучеников.

В народе 17 мая почиталась Пелагея Заступница. Святую Пелагею считали покровительницей птиц и защитницей невинных девушек, а также всех несправедливо обиженных.

Приметы на 17 мая

  • на Пелагею что посеешь, то и пожнешь;
  • если журавли гнездятся высоко – хлеб в низинах попреет;
  • утро без росы – к перемене погоды;
  • если кукует кукушка – можно ждать хорошей погоды.

Интересные и важные события в Украине и мире 17 мая

  • 1861 – первое в мире туристическое бюро Томаса Кука организовало путешествие из Лондона в Париж первой туристической группе.
  • 1861 – прошла первая презентация цветной фотографии по технике, предложенной шотландцем Джеймсом Максвеллом.
  • 1865 – в Париже подписано первое международное Телеграфное Соглашение и основан Международный союз электросвязи.
  • 1916 – в Англии впервые в мире совершен переход на летнее время.

Кто родился 17 мая

  • 1908 – Леонид Первомайский, украинский литератор.
  • 1904 – Жан Габен, французский актер.
  • 1942 – Никола Труссарди, итальянский модельер и дизайнер, основатель известного бренда.
  • 1945 – Удо Линденберг, немецкий рок-певец.
  • 1961 – Эния Бреннан, ирландская певица и композитор.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Когда выпускной-2021 в Украине: как отметить праздник Последний звонок-2021 в Украине: дата и условия праздника Троица-2021: когда будет праздник и выходные в Украине
праздники приметы этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Ушла из жизни звезда всеми любимых сериалов
Ушла из жизни звезда всеми любимых сериалов
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека

Популярные статьи

Вчера, 10:54Звездно

Бывшая супруга DZIDZIO угрожала Оле Цибульской: певицу травили в соцсетях

15 маяNo Stress

ТОП-5 виски, которые стоит попробовать в жизни

15 маяЗвездно

Сдерживайте слезы! Ольга Сумская и Виталий Борисюк поженились во второй раз (фото)

15 маяЗвездно

Почему Юля Зайка вернулась в Холостяк и как отреагировали зрители

15 маяЗвездно

Ко Дню семьи: ТОП-10 крепких пар украинского шоу-бизнеса

15 маяЗвездно

Просто жесть: как Дарья Ставничая попрощалась с Холостяком

15 маяЗвездно

Тина Кароль поедет на Славянский базар, где отказались выступать Винник и MARUV

15 маяEvents

Международный день семьи-2021: поздравления с праздником

14 маяЗвездно

Юля Зайка вернулась на проект и познакомилась с мамой Холостяка: как все прошло

14 маяЗвездно

Украинка на Мисс Вселенной представила национальный костюм весом 7 кг! (видео)

14 маяЗвездно

Приходько о скандале Лорак с Меладзе: Благодаря сексу с этим человеком ты ешь черную икру

14 маяЗвездно

Анастасия Волочкова впервые показала того самого Олега из Instagram

14 маяВкусно

5 рецептов первых блюд со щавелем – от украинского классического борща до французского супа

14 маяЗвездно

Галкин поделился новым фото подросшей дочери Пугачевой, и она само очарование

14 маяЗвездно

Меладзе с синяками под глазами почти не спит после рождения ребенка (видео)

14 маяПсихо

Какое животное соответствует каждому знаку зодиака

Новости партнеров

Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Луковые котлеты за 10 минут: очень вкусно и просто
Луковые котлеты за 10 минут: очень вкусно и просто
Рецепт драников: дешево и очень вкусно
Рецепт драников: дешево и очень вкусно
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Смотрите, как Приходько изменилась за 9 лет
Смотрите, как Приходько изменилась за 9 лет
Дочь Михаила Ефремова о новом имени и операции по смене пола
Дочь Михаила Ефремова о новом имени и операции по смене пола

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять