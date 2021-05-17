17 травня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Глобальний тиждень безпеки дорожнього руху – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 17 травня

17 травня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 17 травня? Глобальний тиждень безпеки дорожнього руху, Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства, День пульмонолога. День Пелагеї Заступниці – в православному і народному календарі. Іменини святкують Іван, Ісаакій, Кирило, Климент, Леонтій, Марія, Микита, Никифор, Микола, Пелагея.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 17 травня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 17 травня.

Глобальний тиждень безпеки дорожнього руху (UN Global Road Safety Week) проводиться з 2005 року під егідою ООН з метою зниження факторів ризику на дорозі, боротьби з водінням у нетверезому стані, недотриманням швидкісного режиму, невідповідністю нормам дорожнього покриття та інфраструктури. У 2021 році тиждень починається 17 травня.

проводиться з 2005 року під егідою ООН з метою зниження факторів ризику на дорозі, боротьби з водінням у нетверезому стані, недотриманням швидкісного режиму, невідповідністю нормам дорожнього покриття та інфраструктури. У 2021 році тиждень починається 17 травня. Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства (World Telecommunication and Information Society Day) був організований ООН у 2006 році і є професійним святом людей, які працюють в IT-сфері.

був організований ООН у 2006 році і є професійним святом людей, які працюють в IT-сфері. Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією (World Hypertension Day) – проводиться з метою інформованості людей про серйозні ускладнення високого тиску.

– проводиться з метою інформованості людей про серйозні ускладнення високого тиску. День пульмонолога – професійне свято лікарів, які спеціалізуються в діагностиці та лікуванні захворювань дихальної системи.

– професійне свято лікарів, які спеціалізуються в діагностиці та лікуванні захворювань дихальної системи. Міжнародний день боротьби з гомофобією – проводиться з метою скасування дискримінації людей з нетрадиційною орієнтацією.

Яке сьогодні свято

17 травня в православній церкві почався 3-й тиждень після Великодня. Шанується пам'ять мучениці Пелагії, діви Тарсійської, священномученика Еразма, єпископа Формійського, священномученика Альвіана, єпископа Анейського, та учнів його, священномученика Сильвана, єпископа Газького, і з ним 40 мучеників.

У народі 17 травня шанувалася Пелагея Заступниця. Святу Пелагею вважали покровителькою птахів і захисницею невинних дівчат, а також всіх несправедливо скривджених.

Прикмети на 17 травня

на Пелагею що посієш, те й пожнеш;

якщо журавлі гніздяться високо – хліб у низинах зопріє;

ранок без роси – до зміни погоди;

якщо кує зозуля – можна чекати на гарну погоду.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 17 травня

1861 – перше в світі туристичне бюро Томаса Кука організувало подорож з Лондона до Парижа першої туристичної групи.

1861 – пройшла перша презентація кольорової фотографії з техніки, запропонованої шотландцем Джеймсом Максвеллом.

1865 – в Парижі підписано першу міжнародну Телеграфну Угоду і засновано Міжнародний союз електрозв'язку.

1916 – в Англії вперше у світі здійснено перехід на літній час.

Хто народився 17 травня

1908 – Леонід Первомайський, український літератор.

1904 – Жан Габен, французький актор.

1942 – Нікола Труссарді, італійський модельєр і дизайнер, засновник відомого бренду.

1945 – Удо Лінденберг, німецький рок-співак.

1961 – Енія Бреннан, ірландська співачка і композитор.

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