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14 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Бенгальский Новый год, день Иоганна Гутенберга, день Марии Египетской – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 14 апреля

Какой сегодня праздник, 14 апреля? Бенгальский Новый год, день Иоганна Гутенберга. День Марии Египетской – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Ефим, Иван, Макар, Мария, Сергей.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 14 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 14 апреля.

14 апреля: какой сегодня праздник
14 апреля: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Новый год (Rongali Bihu) – национальный праздник, который знаменует начало солнечного года. Он отмечается 14 апреля во многих штатах Индии, а также других азиатских странах. Бенгальский Новый год основан на индуистском солнечном календаре. В 2016 году ЮНЕСКО внесла этот праздник в список нематериального культурного наследия человечества.
  • День Иоганна Гутенберга – отмечается в честь немецкого первопечатника, первого европейского типографа, который в 1450 году создал способ книгопечатания подвижными литерами, оказавший большое влияние на всемирную историю.
  • День молодежи празднует Ангола.
  • День родного языка празднуется в Грузии.
  • Панамериканский день проводится в Сальвадоре, Гаити, Гондурасе, Венесуэле в честь создания Международного союза американских республик.
  • День памяти павших в войнах Израиля – государственный день траура чтится накануне Дня независимости Израиля. Ежегодно к этому дню подсчитывается число евреев, погибших в арабо-израильских войнах и терактах, начиная с 1860 года.

Какой сегодня праздник

14 апреля в православной церкви чтится память преподобной Марии Египетской, преподобного Геронтия, канонарха Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Макария, игумена Пеликитской обители, мучеников Геронтия и Василида, праведного Ахаза.

В народе 14 апреля почиталась святая Марья Египетская. Благодаря приметам этот день получил множество названий: Зажги снега, Заиграй овражки, Пробуждение Домового. К святой обращались за защитой от сглаза и дурного слова. К этому времени у крестьян обычно заканчивались запасы осеннего урожая, зато появлялась молодая зелень, крапива и щавель, из которых и варили блюда.

Приметы на 14 апреля

  • если на Марию Египетскую вода широко разливается – летом луга будут зелеными;
  • если лед сошел с рек легко и быстро – весь год будет легким, хорошим;
  • не видно звезд на Марью – до самого лета будет теплая погода.

Интересные и важные события в Украине и мире 14 апреля

  • 1863 – в Мариинском театре Санкт-Петербурга состоялась премьера оперы украинского композитора Семена Гулака-Артемовского "Запорожец за Дунаем".
  • 1894 – состоялась первая публичная демонстрация кинопроектора Эдисона.
  • 1900 – в Париже открылась крупнейшая в Европе международная выставка.
  • 1912 – крупнейший британский трансатлантический пароход "Титаник" столкнулся с айсбергом.
  • 1981 – закончился первый пилотируемый полет по программе "Спейс Шаттл".
  • 1983 – в Великобритании поступил в продажу первый радиотелефон.

Кто родился 14 апреля

  • 1695 – Пьетро Гварнери, итальянский скрипичный мастер.
  • 1862 – Петр Столыпин, русский государственный деятель, инициатор аграрной реформы.
  • 1906 – Василий Яновский, писатель, литературный критик, публицист.
  • 1924 – Мария Харченко, украинская певица и актриса театра.
  • 1945 – Ричи Блэкмор, британский рок-музыкант, композитор, участник групп Deep Purple, Rainbow.
  • 1973 – Эдриен Броуди, американский актер и продюсер.
  • 1977 – Сара Мишель Геллар, американская актриса, телепродюсер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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