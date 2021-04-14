14 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Бенгальський Новий рік, день Йоганна Гутенберга, день Марії Єгипетської – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 14 квітня

Яке сьогодні свято, 14 квітня? Бенгальський Новий рік, день Йоганна Гутенберга. День Марії Єгипетської – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Юхим, Іван, Макар, Марія, Сергій.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 14 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 14 квітня.

14 квітня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Новий рік (Rongali Bihu) – національне свято, яке знаменує початок сонячного року. Воно відзначається 14 квітня у багатьох штатах Індії, а також інших азіатських країнах. Бенгальський Новий рік заснований на індуїстському сонячному календарі. У 2016 році ЮНЕСКО внесла це свято до списку нематеріальної культурної спадщини людства.

– національне свято, яке знаменує початок сонячного року. Воно відзначається 14 квітня у багатьох штатах Індії, а також інших азіатських країнах. Бенгальський Новий рік заснований на індуїстському сонячному календарі. У 2016 році ЮНЕСКО внесла це свято до списку нематеріальної культурної спадщини людства. День Йоганна Гутенберга – відзначається на честь німецького першодрукаря і першого європейського друкаря, який у 1450 році створив спосіб друкарства рухливими літерами, що мало великий вплив на всесвітню історію.

– відзначається на честь німецького першодрукаря і першого європейського друкаря, який у 1450 році створив спосіб друкарства рухливими літерами, що мало великий вплив на всесвітню історію. День молоді святкує Ангола.

святкує Ангола. День рідної мови святкується в Грузії.

святкується в Грузії. Панамериканський день проводиться в Сальвадорі, Гаїті, Гондурасі, Венесуелі на честь створення Міжнародного союзу американських республік.

проводиться в Сальвадорі, Гаїті, Гондурасі, Венесуелі на честь створення Міжнародного союзу американських республік. День пам'яті полеглих у війнах Ізраїлю – державний день жалоби шанується напередодні Дня незалежності Ізраїлю. Щорічно до цього дня рахується число євреїв, загиблих в арабо-ізраїльських війнах і терактах, починаючи з 1860 року.

Яке сьогодні свято

14 квітня у православній церкві шанується пам'ять преподобної Марії Єгипетської, преподобного Геронтія, канонарха Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Макарія, ігумена Пелікитської обителі, мучеників Геронтія і Василіда, праведного Ахаза.

У народі 14 квітня шанувалася свята Марія Єгипетська. Завдяки прикметам цей день отримав безліч назв: Запали сніги, Заграй яри, Пробудження Домовика. До святої зверталися за захистом від пристріту і злого слова. До цього часу у селян зазвичай закінчувалися запаси осіннього врожаю, зате з'являлася молода зелень, кропива і щавель, з яких і варили страви.

Прикмети на 14 квітня

якщо на Марію Єгипетську вода широко розливається – влітку луки будуть зеленими;

якщо лід зійшов з річок легко і швидко – весь рік буде легким, гарним;

в небі не видно зірок на Марію – до самого літа буде тепла погода.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 14 квітня

1863 – в Маріїнському театрі Санкт-Петербурга відбулася прем'єра опери українського композитора Семена Гулака-Артемовського "Запорожець за Дунаєм".

1894 – відбулася перша публічна демонстрація кінопроектора Едісона.

1900 – в Парижі відкрилася найбільша в Європі міжнародна виставка.

1912 – найбільший британський трансатлантичний пароплав "Титанік" зіткнувся з айсбергом.

1981 – закінчився перший пілотований політ за програмою "Спейс Шаттл".

1983 – у Великій Британії надійшов у продаж перший радіотелефон.

Хто Народився 14 квітня

1695 – П'єтро Гварнері, італійський скрипковий майстер.

1862 – Петро Столипін, російський державний діяч, ініціатор аграрної реформи.

1906 – Василь Яновський, письменник, літературний критик, публіцист.

1924 – Марія Харченко, українська співачка і актриса театру.

1945 – Річі Блекмор, британський рок-музикант, композитор, учасник груп Deep Purple, Rainbow.

1973 – Едріен Броуді, американський актор і продюсер.

1977 – Сара Мішель Геллар, американська актриса, телепродюсер.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

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