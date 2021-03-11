11 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных событиях 11 марта в истории

Какой сегодня праздник, 11 марта? Всемирный день почки. Святителя Порфирия – в православном календаре. Порфирий Поздний – в народном календаре. Именины празднуют Анна, Иван, Николай, Петр, Порфирий, Севастьян, Сергей.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 11 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 11 марта.

Смотрите идеи лучших подарков к главных праздникам марта: что подарить на Масленицу, День святого Патрика и другие значимые даты.

11 марта: какой сегодня праздник Фото: Unsplash

Всемирный день почки (World Kidney Day) ежегодно с 2006 года отмечается во второй четверг марта и в 2021 году выпадает на 11 марта. Цель мероприятия – повышение осведомленности о важности этого органа, оказание содействия развитию системы здравоохранения, привлечение внимания к проблеме роста количества людей с заболеваниями почек.

ежегодно с 2006 года отмечается во второй четверг марта и в 2021 году выпадает на 11 марта. Цель мероприятия – повышение осведомленности о важности этого органа, оказание содействия развитию системы здравоохранения, привлечение внимания к проблеме роста количества людей с заболеваниями почек. Всемирный день сантехника – профессиональный праздник монтажников, сантехников, проектировщиков систем водоснабжения, отопления и канализации, проходит под эгидой Всемирного совета по сантехнике.

– профессиональный праздник монтажников, сантехников, проектировщиков систем водоснабжения, отопления и канализации, проходит под эгидой Всемирного совета по сантехнике. Европейский день памяти жертв терроризма установлен в память о терактах, прошедших в Мадриде в 2004 году.

установлен в память о терактах, прошедших в Мадриде в 2004 году. День восстановления независимости Литвы – главный государственный праздник, установленный в честь подписания Декларация о независимости страны в 1918 году.

– главный государственный праздник, установленный в честь подписания Декларация о независимости страны в 1918 году. День печати празднуют профессиональные журналисты Таджикистана.

празднуют профессиональные журналисты Таджикистана. День молодежи празднует Замбия.

празднует Замбия. День Содружества отмечает Тувалу.

Какой сегодня праздник

11 марта в православной церкви чтится день памяти святителя Порфирия, архиепископа Газкого, мученика Севастиана, преподобного Шио Мгвимского.

В народе 11 марта отмечался Порфирий Поздний. Несмотря на приближение весеннего тепла, люди еще не рисковали приниматься за полевые работы. Оставалась большая опасность заморозков – и все посевы могли погибнуть.

Приметы на 11 марта

на Порфирия ранняя весна ничего не стоит, а поздняя обманчива;

на Порфирия еще нельзя начинать сельхозработы, потому что велика вероятность заморозков;

если к этому дню перелетные птицы вернулись домой, будет хороший урожай хлеба;

если птицы строят гнезда на солнечной стороне домов и деревьев – лето будет холодным.

Интересные и важные события в Украине и мире 11 марта

105 – китаец Цай Лунь впервые получил бумагу из волокон бамбука.

1851 – в Венеции состоялась премьера оперы Джузеппе Верди "Риголетто".

1936 – в Москве впервые была проведена Декада украинского искусства как показ достижений художников и коллективов Украины в области искусства и литературы.

1967 – вышел первый сингл группы Pink Floyd.

1970 – Пабло Пикассо подарил 800 своих работ музею в Барселоне.

1985 – Михаил Горбачев был избран Генеральным секретарем ЦК КПСС (1985-1991).

1988 – Английский банк заменил бумажные фунты на металлические.

1997 – Украина и Молдова провозгласили создание таможенного союза.

2020 – ВОЗ объявила о пандемии COVID-19.

Кто родился 11 марта

1822 – Жозеф Луи Франсуа Бертран, французский математик.

1887 – Рауль Уолш, американский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, соучредитель Американской киноакадемии.

1906 – Зино Давидофф, швейцарский промышленник, создатель фирмы и бренда Davidoff.

1907 – Джесси Мэтьюз, английская танцовщица, певица и актриса.

1926 – Георгий Юматов, советский актер театра и кино.

1931 – Кит Руперт Мердок, австралийский и американский медиамагнат, издатель, миллиардер.

1933 – Сандра Мило, итальянская актриса и телеведущая.

1955 – Нина Хаген, немецкая рок-исполнительница.

1969 – Терренс Ховард, американский музыкант, актер, продюсер.

1971 – Джонни Ноксвилл, американский актер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться