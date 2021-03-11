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11 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 11 березня в історії

Яке сьогодні свято, 11 березня? Всесвітній день нирки. Святителя Порфирія – в православному календарі. Порфирій Пізній – у народному календарі. Іменини святкують Ганна, Іван, Микола, Петро, Порфирій, Севастян, Сергій.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 11 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 11 березня.

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11 березня: яке сьогодні свято
11 березня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Всесвітній день нирки (World Kidney Day) щорічно з 2006 року відзначається у другий четвер березня і в 2021 році випадає на 11 березня. Мета заходу – підвищення обізнаності про важливість цього органу, сприяння розвитку системи охорони здоров'я, привернення уваги до проблеми зростання кількості людей із захворюваннями нирок.
  • Всесвітній день сантехніка – професійне свято монтажників, сантехніків, проектувальників систем водопостачання, опалення та каналізації, проходить під егідою Всесвітньої ради по сантехніці.
  • Європейський день пам'яті жертв тероризму встановлений у пам'ять про теракти, які пройшли в Мадриді у 2004 році.
  • День відновлення незалежності Литви – головне державне свято, встановлене на честь підписання Декларація про незалежність країни у 1918 році.
  • День друку святкують професійні журналісти Таджикистану.
  • День молоді святкує Замбія.
  • День Співдружності відзначає Тувалу.

Яке сьогодні свято

11 березня в православній церкві шанується день пам'яті святителя Порфирія, архієпископа Газького, мученика Севастіана, преподобного Шіо Мгвимського.

У народі 11 березня відзначався Порфирій Пізній. Незважаючи на наближення весняного тепла, люди ще не ризикували розпочинати польові роботи. Залишалася велика небезпека заморозків – і всі посіви могли загинути.

Прикмети на 11 березня

  • на Порфирія рання весна нічого не варта, а пізня оманлива;
  • на Порфирія ще не можна починати сільгоспроботи, тому що велика ймовірність заморозків;
  • якщо до цього дня перелітні птахи повернулися додому, буде хороший урожай хліба;
  • якщо птахи будують гнізда на сонячній стороні будинків і дерев – літо буде холодним.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 11 березня

  • 105 – китаєць Цай Лунь вперше отримав папір із волокон бамбука.
  • 1851 – у Венеції відбулася прем'єра опери Джузеппе Верді "Ріголетто".
  • 1936 – в Москві вперше була проведена Декада українського мистецтва як показ досягнень художників та колективів України в області мистецтва і літератури.
  • 1967 – вийшов перший сингл групи Pink Floyd.
  • 1970 – Пабло Пікассо подарував 800 своїх робіт музею в Барселоні.
  • 1985 – Михайло Горбачов був обраний Генеральним секретарем ЦК КПРС (1985-1991).
  • 1988 – Англійський банк замінив паперові фунти на металеві.
  • 1997 – Україна і Молдова проголосили створення митного союзу.
  • 2020 – ВООЗ оголосила про пандемію COVID-19.

Хто народився 11 березня

  • 1822 – Жозеф Луї Франсуа Бертран, французький математик.
  • 1887 – Рауль Уолш, американський кінорежисер, актор, сценарист, продюсер, співзасновник Американської кіноакадемії.
  • 1906 – Зіно Давідофф, швейцарський промисловець, творець фірми і бренду Davidoff.
  • 1907 – Джессі Метьюз, англійська танцівниця, співачка й актриса.
  • 1926 – Георгій Юматов, радянський актор театру і кіно.
  • 1931 – Кіт Руперт Мердок, австралійський і американський медіамагнат, видавець, мільярдер.
  • 1933 – Сандра Мило, італійська актриса і телеведуча.
  • 1955 – Ніна Хаген, німецька рок-виконавиця.
  • 1969 – Терренс Ховард, американський музикант, актор, продюсер.
  • 1971 – Джонні Ноксвілл, американський актор.

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