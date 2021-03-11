11 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 11 березня в історії

Яке сьогодні свято, 11 березня? Всесвітній день нирки. Святителя Порфирія – в православному календарі. Порфирій Пізній – у народному календарі. Іменини святкують Ганна, Іван, Микола, Петро, Порфирій, Севастян, Сергій.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 11 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 11 березня.

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11 березня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Всесвітній день нирки (World Kidney Day) щорічно з 2006 року відзначається у другий четвер березня і в 2021 році випадає на 11 березня. Мета заходу – підвищення обізнаності про важливість цього органу, сприяння розвитку системи охорони здоров'я, привернення уваги до проблеми зростання кількості людей із захворюваннями нирок.

щорічно з 2006 року відзначається у другий четвер березня і в 2021 році випадає на 11 березня. Мета заходу – підвищення обізнаності про важливість цього органу, сприяння розвитку системи охорони здоров'я, привернення уваги до проблеми зростання кількості людей із захворюваннями нирок. Всесвітній день сантехніка – професійне свято монтажників, сантехніків, проектувальників систем водопостачання, опалення та каналізації, проходить під егідою Всесвітньої ради по сантехніці.

– професійне свято монтажників, сантехніків, проектувальників систем водопостачання, опалення та каналізації, проходить під егідою Всесвітньої ради по сантехніці. Європейський день пам'яті жертв тероризму встановлений у пам'ять про теракти, які пройшли в Мадриді у 2004 році.

встановлений у пам'ять про теракти, які пройшли в Мадриді у 2004 році. День відновлення незалежності Литви – головне державне свято, встановлене на честь підписання Декларація про незалежність країни у 1918 році.

– головне державне свято, встановлене на честь підписання Декларація про незалежність країни у 1918 році. День друку святкують професійні журналісти Таджикистану.

святкують професійні журналісти Таджикистану. День молоді святкує Замбія.

святкує Замбія. День Співдружності відзначає Тувалу.

Яке сьогодні свято

11 березня в православній церкві шанується день пам'яті святителя Порфирія, архієпископа Газького, мученика Севастіана, преподобного Шіо Мгвимського.

У народі 11 березня відзначався Порфирій Пізній. Незважаючи на наближення весняного тепла, люди ще не ризикували розпочинати польові роботи. Залишалася велика небезпека заморозків – і всі посіви могли загинути.

Прикмети на 11 березня

на Порфирія рання весна нічого не варта, а пізня оманлива;

на Порфирія ще не можна починати сільгоспроботи, тому що велика ймовірність заморозків;

якщо до цього дня перелітні птахи повернулися додому, буде хороший урожай хліба;

якщо птахи будують гнізда на сонячній стороні будинків і дерев – літо буде холодним.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 11 березня

105 – китаєць Цай Лунь вперше отримав папір із волокон бамбука.

1851 – у Венеції відбулася прем'єра опери Джузеппе Верді "Ріголетто".

1936 – в Москві вперше була проведена Декада українського мистецтва як показ досягнень художників та колективів України в області мистецтва і літератури.

1967 – вийшов перший сингл групи Pink Floyd.

1970 – Пабло Пікассо подарував 800 своїх робіт музею в Барселоні.

1985 – Михайло Горбачов був обраний Генеральним секретарем ЦК КПРС (1985-1991).

1988 – Англійський банк замінив паперові фунти на металеві.

1997 – Україна і Молдова проголосили створення митного союзу.

2020 – ВООЗ оголосила про пандемію COVID-19.

Хто народився 11 березня

1822 – Жозеф Луї Франсуа Бертран, французький математик.

1887 – Рауль Уолш, американський кінорежисер, актор, сценарист, продюсер, співзасновник Американської кіноакадемії.

1906 – Зіно Давідофф, швейцарський промисловець, творець фірми і бренду Davidoff.

1907 – Джессі Метьюз, англійська танцівниця, співачка й актриса.

1926 – Георгій Юматов, радянський актор театру і кіно.

1931 – Кіт Руперт Мердок, австралійський і американський медіамагнат, видавець, мільярдер.

1933 – Сандра Мило, італійська актриса і телеведуча.

1955 – Ніна Хаген, німецька рок-виконавиця.

1969 – Терренс Ховард, американський музикант, актор, продюсер.

1971 – Джонні Ноксвілл, американський актор.

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