В тизере новых шоу HBO Max засветились кадры из спин-оффа "Игры престолов" и "Лиги справедливости"

В анонсе грядущих проектов заявлено, что "Дом драконов" выйдет в 2022 году

Стриминговый сервис HBO Max выпустил тизерный ролик предстоящих проектов. Любопытство фанатов подогрели тем, что в видео показали кадры режиссерской версии "Лиги справедливости", а также приквела "Игры престолов" сериала "Дом драконов".

В ролике, опубликованном на YouTube-канале HBO Max анонсировано, что "Дом драконов" выйдет в 2022 году. Отметим, что в сериале покажут историю о Доме драконов Таргариенов, которая произошла еще за 300 лет до событий в "Игре престолов". В основе сюжета – книга "Пламя и кровь", которая повествует о первых королях из династии Таргариенов.

А Зак Снайдер выпустит на экраны режиссерскую версию "Лиги справедливости" уже в марте 2021 года.

В тизере также можно увидеть кадры "Чудо-женщины: 1984", перезапуска сериала "Сплетница", спецэпизод "Друзей", триллера "Без резких движений" и других проектов.

Напомним, что кинокомпания Warner Bros. выпустит все премьеры 2021 года и в кинотеатрах, и на платформе HBO Max одновременно.

Ранее стало известно, что монолог Дейенерис Таргариен в "Игре престолов" оказался спонтанной импровизацией актрисы.

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