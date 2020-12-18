Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

В тизере новых шоу HBO Max засветились кадры из спин-оффа "Игры престолов" и "Лиги справедливости"

Сегодня, 18:13

В анонсе грядущих проектов заявлено, что "Дом драконов" выйдет в 2022 году

Стриминговый сервис HBO Max выпустил тизерный ролик предстоящих проектов. Любопытство фанатов подогрели тем, что в видео показали кадры режиссерской версии "Лиги справедливости", а также приквела "Игры престолов" сериала "Дом драконов".

В ролике, опубликованном на YouTube-канале HBO Max анонсировано, что "Дом драконов" выйдет в 2022 году. Отметим, что в сериале покажут историю о Доме драконов Таргариенов, которая произошла еще за 300 лет до событий в "Игре престолов". В основе сюжета – книга "Пламя и кровь", которая повествует о первых королях из династии Таргариенов.

А Зак Снайдер выпустит на экраны режиссерскую версию "Лиги справедливости" уже в марте 2021 года.

В тизере также можно увидеть кадры "Чудо-женщины: 1984", перезапуска сериала "Сплетница", спецэпизод "Друзей", триллера "Без резких движений" и других проектов.

Напомним, что кинокомпания Warner Bros. выпустит все премьеры 2021 года и в кинотеатрах, и на платформе HBO Max одновременно.

Ранее стало известно, что монолог Дейенерис Таргариен в "Игре престолов" оказался спонтанной импровизацией актрисы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Пандемия уничтожает 99% человечества ТОП-12 лучших сериалов Netflix за 2020-й год 10 самых популярных сериалов 2020 года по версии IMDb
сериалы Игра престолов HBO лига справедливости
Реклама

Новости партнеров

Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
"Холостячка" Ксения Мишина приняла неожиданное решение
"Холостячка" Ксения Мишина приняла неожиданное решение
Данилко показал растрепанную маму Верки Сердючки в обычной жизни
Данилко показал растрепанную маму Верки Сердючки в обычной жизни
"Не довго думав і побіг": зять Ніни Матвієнко став танкістом
"Не довго думав і побіг": зять Ніни Матвієнко став танкістом

Популярные статьи

Сегодня, 15:29Food

Салаты на Новый год из тунца: ТОП-5 рецептов

Сегодня, 05:13Психология

Гороскоп на сегодня 18 декабря: Овнам не нужно себя грузить, а Тельцам за обедом можно даже вина выпить

Вчера, 14:40Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Вчера, 14:20Психология

11 полезных подарков для детей на День Николая и Новый год в карантин

Вчера, 13:53Шоу-бизнес

Алина Гросу о скором разводе с супругом: "Мне еще тяжело"

Вчера, 11:21Fun

День Варвары: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

Вчера, 07:29Events

Поздравления с Днем святой Варвары-2020 в открытках, картинках, стихах, смс

Вчера, 06:18Психология

Гороскоп на сегодня 17 декабря: у Водолея будет насыщенный день, а Рыбы смогут добиться успеха

16 декабряШоу-бизнес

Хамство в аэропорту, танцы в ванне и конфликт с Лазаревым: ТОП-5 громких скандалов с участием LOBODA

16 декабряEvents

День святой великомученицы Варвары: история и приметы праздника

16 декабряШоу-бизнес

Кто станет победителем реалити "Холостячка"? Голосование

16 декабряFun

Срочно нужны идеи новогодних подарков: делимся удачными вариантами для всех

16 декабряШоу-бизнес

Баттл удался: в Сети битва из-за нового номера "Дизель шоу"

16 декабряСтиль

Новогодний маникюр: 14 идей креативного дизайна ногтей на праздники

16 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 16 декабря: Весам нужно делать то, что хочется, а Скорпионов ждет нескучный вечер

15 декабряFood

Как устроить несоветское застолье: альтернативное меню на Новый год-2021

Новости партнеров

Криминальный скандал в семье звезды "Маски-шоу" Бледанс
Криминальный скандал в семье звезды "Маски-шоу" Бледанс
Родом из детства. Как приготовить торт Муравейник без выпекания
Родом из детства. Как приготовить торт Муравейник без выпекания
Сияющая "Холостячка" Мишина неожиданно обратилась к украинцам
Сияющая "Холостячка" Мишина неожиданно обратилась к украинцам
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
"Ох, эти ножки": нескромная поза Могилевской "завела" Сеть
Добронравову нашли замену, таким Будько в "Сватах" еще не видели
Добронравову нашли замену, таким Будько в "Сватах" еще не видели
EL Кравчук поделился, почему в свое время жил с Андреем Данилко
EL Кравчук поделился, почему в свое время жил с Андреем Данилко
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Квашеная капуста на зиму. Действительно ли она полезна
Квашеная капуста на зиму. Действительно ли она полезна

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять