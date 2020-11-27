Монолог Дейенерис Таргариен в "Игре престолов" оказался спонтанной импровизацией актрисы: видео

Актриса подготовила речь за десять минут

Ставший культовым сериал "Игра престолов" активно обсуждается до сих пор, а зрители активно следят за дальнейшей судьбой актеров. Одной из самых обсуждаемых звезд проекта несомненно является Эмилия Кларк. У ее персонажа Дейенерис Таргариен было много крутых моментов в сериале, но есть кое-что, о чем зрители даже не догадывались.

Эмилия Кларк в роли Дейенерис Таргариен Фото: Instagram

Как сообщает Entertainment Weekly, во время съемок пятого эпизода пятого сезона Эмилия Кларк сыграла длинную сцену, где ее персонаж Дейенерис приказывает убить одного из миеринцев, которые могли быть в заговоре против нее. И оказалось, что длинная речь на валирийском языке (вымышленном языке сериала) была настоящей импровизацией.

Режиссер Джереми Подесва рассказал, что сцена изначально была снята по сценарию и Эмилия говорила свою речь на английском. Подготовка диалога на валирийском языке занимает у лингвистов несколько месяцев, а также уходит приличное время на запоминание текста и репетиции.

"Я подошел к Эмилии и сказал: "Я знаю, что это действительно серьезный вопрос, но сможешь ли ты придумать способ сделать это на валирийском языке?". Она сказала: "Да, конечно, я думаю, что могу". И я сказал: "Правда?" Затем она ушла и собрала воедино то, что [Дейенерис] говорила в прошлом, что имело смысл. Она вернулась через 10 минут и сделала этот монолог", – рассказал Джереми Подесва.

Импровизация Эмилии Кларк в 5 эпизоде 5 сезона "Игры престолов":

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