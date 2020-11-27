Монолог Дейенерис Таргариен в "Игре престолов" оказался спонтанной импровизацией актрисы: видео
Актриса подготовила речь за десять минут
Ставший культовым сериал "Игра престолов" активно обсуждается до сих пор, а зрители активно следят за дальнейшей судьбой актеров. Одной из самых обсуждаемых звезд проекта несомненно является Эмилия Кларк. У ее персонажа Дейенерис Таргариен было много крутых моментов в сериале, но есть кое-что, о чем зрители даже не догадывались.
Как сообщает Entertainment Weekly, во время съемок пятого эпизода пятого сезона Эмилия Кларк сыграла длинную сцену, где ее персонаж Дейенерис приказывает убить одного из миеринцев, которые могли быть в заговоре против нее. И оказалось, что длинная речь на валирийском языке (вымышленном языке сериала) была настоящей импровизацией.
Режиссер Джереми Подесва рассказал, что сцена изначально была снята по сценарию и Эмилия говорила свою речь на английском. Подготовка диалога на валирийском языке занимает у лингвистов несколько месяцев, а также уходит приличное время на запоминание текста и репетиции.
"Я подошел к Эмилии и сказал: "Я знаю, что это действительно серьезный вопрос, но сможешь ли ты придумать способ сделать это на валирийском языке?". Она сказала: "Да, конечно, я думаю, что могу". И я сказал: "Правда?" Затем она ушла и собрала воедино то, что [Дейенерис] говорила в прошлом, что имело смысл. Она вернулась через 10 минут и сделала этот монолог", – рассказал Джереми Подесва.
Импровизация Эмилии Кларк в 5 эпизоде 5 сезона "Игры престолов":
Ранее мы сообщали, что Кит Харингтон и Роуз Лесли из "Игры престолов" впервые станут родителями.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное