ТОП 12 лучших сериалов Netflix за 2020-й год

Проводим карантинные выходные с пользой

Пока все решают, насколько эффективен карантин выходного дня, нм ничего не остается, как искать замену кинотеатрам, посиделкам в кафе и прогулкам по ТРЦ. И тут не придется долго раздумывать, потому что есть Netflix, который ежегодно выпускает ошеломляющее количество контента.

У каждого сериаломана есть горы отложенных сериалов, которые были отложены до лучших времен. Поэтому, пользуясь возможностью, мы собрали самые лучшие сериалы на Netflix за 2020 год и коротко рассказываем вам о каждом, чтобы вы провели грядущий уик-енд с удовольствием.

В центре сюжета – жизнь ученика старших классов Отиса, который знает о сексе все благодаря своей знаменитой маме сексологу. Отис мастерски помогает решать важные вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются другие ученики в отношениях и личной жизни, Отис все еще не может сам устроить свою.

Во втором сезоне сериала возвращаются все те же добрые и милые персонажи. Но в отличие от первого сезона, в котором мы увидели множество неловких и забавных историй, второй сезон затрагивает более серьезные и глубокие проблемы, касающиеся семьи, дружбы, взросления и, конечно же, искренней любви.

Очень много отзывов было о "Неортодоксальной", и многие зрители отмечали, насколько этот сериал их действительно впечатлил.

Это непростая история молодой еврейской хасидской женщины, которая бросает свою привычную жизнь в Бруклине, включая свой брака по договоренности, чтобы начать все с чистого листа в Берлине. Там она пытается отказаться от всех убеждений и обычаев, с которыми она росла, и поначалу ей это удается. Но представители мира, из которого она сбежала, не готовы с ней прощаться, и тогда за героиней начинается настоящая охота. Бесподобная игра актеров делает просмотр захватывающим с самой первой серии.

"Я никогда не..."

Новый потрясающий сериал рассказывает о взрослении ученицы средней школы, которая переживает трагическую смерть своего отца, осознает свою природу расцветающей женщины и учится быть хорошим другом для своих близких. Это может прозвучать как множество других типичных сюжетов о подростках, однако "Я никогда не..." показывает совершенно уникальный и веселый взгляд на жизнь героини, культуру ее семьи и традиции, с которыми она не всегда согласна.

Актерский состав влюбит вас в сериал с первых секунд, а душевные сцены будут балансировать с веселыми и порой нелепыми моментами.

Америка 1950-х годов. Еще школьницей Бет потеряла мать и воспитывалась в приюте. Лишенная материнской любви и внимания Бет употребляет запрещенные вещества и транквилизаторы. Только так она может расслабиться и уйти от реальных проблем. Главное увлечение Бет – шахматы. Девушка мечтает стать гроссмейстером. В шестнадцать лет она становится участницей Открытого чемпионата США по шахматам. Справится ли Бет с сильным соперником и своими пагубными привычками?

Четвертый сезон сериала охватывает события конца 70-80-х годов прошлого века. Это было бурное десятилетие, когда была избрана первая женщина премьер-министр Великобритании, в то время как брак наследника на престол, принца Чарльза, приближался к краху. Еще один новичок четвертого сезона – принцесса Диана, история которой до глубины души тронула зрителей еще до просмотра. Поэтому когда на экранах появилась молодая актриса Эмма Коррин, столь прекрасно играющая роль леди Ди, почти единогласно сериаломаны заявили, что это один из лучших сезонов "Короны".

Ранее мы посмотрели 1-ю серию 4-го сезона "Короны" и назвали 5 причин, почему стоит продолжать смотреть сериал.

Добрый и уютный сериал рассказывает о дружбе и приключениях пяти школьниц, которые решают открыть клуб нянек по уходу и присмотром за детьми. Девочки сталкиваются не только с подростковыми проблемами, но и с трудностями взрослого мира, что приводит к многочисленным забавным и трогательным ситуациям, что делает сериал обязательным к просмотру в 2020 году.

Сериал снят по мотивам известной серии романов американской писательницы Энн Мэтьюз Мартин и отлично подойдет для просмотра всей семьей.

"Эмили в Париже"

Сериал в жанре драмеди от сценариста серии "Секс в большом городе" и "Беверли-Хиллз, 90210" Даррена Стара повествует об Эмили, которая работает в Чикаго маркетологом. Однажды Эмили получает уникальный шанс работать в престижной компании в Париже. Уверенная в своих мечтах героиня переезжает в Европу и начинает совершенно новую для себя жизнь.

"Призраки усадьбы Блай"

В основе сюжета повесть Генри Джеймса "Поворот винта". По сюжету, богатый и влиятельный английский лорд становится опекуном своих племянников и нанимает молоденькую гувернантку для их воспитания. Они поселяются в загородном поместье Блай. Вскоре становится ясно, что в доме происходят таинственные и страшные события, а няне предстоит бороться за свою жизнь.

Звезда "Малышки на миллион" и драмы "P. S. Я люблю тебя" Хилари Суэнк выступает в роли командира-астронавтки Эммы Грин, которая отправляется в опасное путешествие на Марс. Это история не столько о космических странствиях, сколько о человеческих взаимоотношениях, ведь на Земле у Эммы остались любящие ее муж и дочь-подросток.

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Громкая новинка осени – сериал "Рэтчед", в основу которого лег знаменитый роман "Пролетая над гнездом кукушки" Кена Кизи. В центре сюжета – история медсестры Рэтчед, которая "эволюционирует" из обыкновенного медработника в настоящего социопата.

Во главе проекта стоит Райан Мерфи – создатель таких ярких проектов, как "Американская история преступлений", "Хор", "Политик", "Голливуд".

Документальное криминальное шоу "Неразгаданные тайны" заняло первое место в рейтинге. Если 2020 год сам по себе не показался вам устрашающим и полным таинственных событий, Netflix сняли документальный сериал о загадочных и паранормальных случаях, которые могут вас впечатлить. Это перезапуск известной ТВ-программы, которая выходила с 1987 года в США. Сериал порадует искушенного зрителя, так как герои будут расследовать реальные случаи из жизни.

Ранее мы назвали ТОП самых стильных сериалов года.

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