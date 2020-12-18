Пандемия уничтожает 99% человечества
Состоялась одна из главных сериальных премьер декабря
Конец 2020 года приближается, а Стивен Кинг продолжает издеваться над человечеством. Его сценарий: новая форма гриппа вышла из секретной лаборатории правительства США, а пандемия убивает 99% людей. Что по итогу? Часть людей с "посланником дьявола" Рэндаллом Флеггом, часть – со 108-летней "матушкой" Абигейл, которая с другими выжившими в "Свободной зоне" намерена противостоять Флеггу.Все это в новом постапокалиптическом сериале "Противостояние", мировая премьера которого состоялась на OLL.TV.
Смотрите трейлер "вирусного" сериала "Противостояние":
В главных ролях: Джеймс Марден, Александр Скарскгард, неожиданно Вупи Голдберг и немного Амбер Херд с Грегом Кинниром.
Режиссер – Джош Бун, наиболее известный по драме "Виноваты звезды".
Мини-сериал в жанре постапокалиптическое дарк фэнтези состоит из 10 серий.
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