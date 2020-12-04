В кинотеатрах и на HBO: Warner Bros. выпустит все премьеры 2021 года
Все фильмы будут в качестве 4K Ultra HD и HDR
Кинокомпания Warner Bros. выпустит все свои фильмы, запланированные на 2021 год, одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max.
Как сообщает The Verge, все картины будут доступны на HBO Max в течение месяца, после чего их временно уберут из библиотеки. Показ в кинотеатрах при этом продолжится. Планируется, что этот эксперимент продлится только один год. Что будет дальше – зависит от его результатов. Причина такого решения заключается в кризисе индустрии из-за пандемии коронавируса.
Фильмы Warner Bros., которые выйдут в 2021 году:
- "Чудо-женщина"
- "Матрица 4" выйдет на экраны в мае 2021 года
- "Дюна"
- "Отряд самоубийц: Миссия навылет"
- Экранизация Mortal Kombat
- "Том и Джерри"
- "Космический джем: Новое поколение"
- "Годзилла против Конга"
- "Все святые Ньюарка" (приквел "Клана Сопрано")
- "Мелочи"
- "Иуда и Чёрный мессия"
- "Воспоминание"
- "Король Ричард"
- "Мужские слёзы"
Все фильмы будут в качестве 4K Ultra HD и HDR.
Как сообщали ранее, есть фильмы, которые можно пересматривать много раз, не скучая во время просмотра. У каждого есть свой список таких фильмов, которые приятно вновь запустить на экране даже спустя много лет после их выхода.
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