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В кинотеатрах и на HBO: Warner Bros. выпустит все премьеры 2021 года

Сегодня, 01:12

Все фильмы будут в качестве 4K Ultra HD и HDR

Кинокомпания Warner Bros. выпустит все свои фильмы, запланированные на 2021 год, одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max.

Как сообщает The Verge, все картины будут доступны на HBO Max в течение месяца, после чего их временно уберут из библиотеки. Показ в кинотеатрах при этом продолжится. Планируется, что этот эксперимент продлится только один год. Что будет дальше – зависит от его результатов. Причина такого решения заключается в кризисе индустрии из-за пандемии коронавируса.

Фильмы Warner Bros., которые выйдут в 2021 году:

  • "Чудо-женщина"
  • "Матрица 4" выйдет на экраны в мае 2021 года
  • "Дюна"
  • "Отряд самоубийц: Миссия навылет"
  • Экранизация Mortal Kombat
  • "Том и Джерри"
  • "Космический джем: Новое поколение"
  • "Годзилла против Конга"
  • "Все святые Ньюарка" (приквел "Клана Сопрано")
  • "Мелочи"
  • "Иуда и Чёрный мессия"
  • "Воспоминание"
  • "Король Ричард"
  • "Мужские слёзы"

Все фильмы будут в качестве 4K Ultra HD и HDR.

Как сообщали ранее, есть фильмы, которые можно пересматривать много раз, не скучая во время просмотра. У каждого есть свой список таких фильмов, которые приятно вновь запустить на экране даже спустя много лет после их выхода.

Напомним, мы рекомендовали 5 замечательных мультфильмов, которые стоит посмотреть с детьми до того, как они вырастут.

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