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10 самых популярных сериалов 2020 года по версии IMDb

Сегодня, 18:04

Зрители были заинтересованы в этих сериалах больше всего

Крупнейшая в мире база данных о кино – сайт Internet Movie Database составил список самых популярных сериалов 2020 года. Их пользователи просматривали на сайте больше остальных. Но рейтинг оказался не таким уж удивительным, ведь в него попали самые громкие сериальные новинки года.

"Пацаны" (The Boys)

Действие сюжета супергеройского сериала разворачивается в фантастическом мире, где каждая мировая знаменитость обладает сверхспособностями. Но порой, эти звезды ведут себя не так идеально, какими их представляют в новостях и злоупотребляют своим положением. Тогда создается спецотряд, известный как "Пацаны", которому поручают контролировать супергероев и ставить их на место. Порой, для этого отряд прибегает к самым жестоким способам влияния.

"Бумажный дом" (La Casa de Papel)

Испанский сериал, который уже состоит из четырех сезонов, выкупил Netflix для трансляции. По сюжету, группа авантюристов берет в качестве кодовых имен названия городов и отправляется расхищать целое состояние Испанского монетного двора.

"Тьма" (Dark)

Еще в 2017 году немцы выпустили сериал, который составил конкуренцию "Очень странным делам". В итоге его тоже приобрел Netflix. Третий финальный сезон вышел летом этого года. Сюжет сериала рассказывает о событиях, которые происходят в небольшом поселении и охватывает несколько временных промежутков. В центре истории – четыре семьи, которые начинают друг с другом вражду после пропажи двоих детей.

"Озарк" (Ozark)

Криминально-драматический сериал рассказывает о семье финансового консультанта Марти, который вынужден залечь на дно из-за своей оплошности в работе на мексиканский наркокартель. Со своей женой и детьми Марти решает укрыться в курортном городе Озарк и начинает новый "бизнес".

"Мандалорец" (The Mandalorian)

"Мандалорец" не просто так привлек внимание зрителей – это первый сериал вселенной "Звездных войн", и реализован он был достаточно успешно. Поэтому, несомненно, зрители с нетерпением ждали новостей о продлении сериала. Главный герой – сирота, который был воспитан воинами с планеты Мандалор. После того как Империя устроила погром мандалорцев, они зарабатывают на жизнь, выполняя различные поручения.

"Ферзевый гамбит" / "Ход королевы" (The Queen’s Gambit)

Америка 1950-х годов. Еще школьницей Бет потеряла мать и воспитывалась в приюте. Лишенная материнской любви и внимания Бет употребляет запрещенные вещества и транквилизаторы. Только так она может расслабиться и уйти от реальных проблем. Главное увлечение Бет – шахматы. Девушка мечтает стать гроссмейстером. В шестнадцать лет она становится участницей Открытого чемпионата США по шахматам. Справится ли Бет с сильным соперником и своими пагубными привычками?

"Академия Амбрелла" (The Umbrella Academy)

Американский супергеройский веб-сериал рассказывает о семи супергероях, которых когда-то давно взял на воспитание миллиардер сэр Реджинальд Харгривз. Теперь дети выросли, но их пути разошлись. И вот смерть их отца заставила вновь собраться в одном доме и спасти мир от назревающей угрозы.

"Мир Дикого запада" (Westworld)

Научно-фантастический вестерн от телеканала HBO выходит на экраны уже четвертый год. Всего вышло три сезона. В центре сюжета сериала – события, происходящие в футуристическом парке развлечений. Сам парк населен андроидами, которые однажды дают сбой и восстают против зазнавшихся гостей и персонала парка.

"Ведьмак" (The Witcher)

Сюжет сериала основан на одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского. Наемник-мутант ведьмак Геральт ради денег выполняет различные заказы на убийства и ведет кочевой образ жизни. Однажды все меняется, когда Геральту приходится разыскать наследницу престола Цириллу.

"Корона"

Четвертый сезон сериала, который вышел этой осенью, охватывает события конца 70-80-х годов прошлого века. В это десятилетие была избрана первая женщина премьер-министр Великобритании, а брак наследника на престол, принца Чарльза, от идиллии двигался к краху. Главный новичок четвертого сезона – принцесса Диана, история которой до глубины души тронула зрителей еще до просмотра.

Ранее мы делились подборкой 10 самых ожидаемых сериалов декабря.

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