Андрей Данилко станет звездным детективом в оригинальном шоу "Маска"

Вместе с телезрителями он будет угадывать, какие знаменитости прячутся под масками

Грандиозное шоу "Маска" по всемирно известному формату The Masked Singer, которое будет выходить на телеканале "Украина", соберет на своей сцене самых ярких украинских артистов. При этом их личности – главная загадка проекта, распутывать которую будут зрители и звездные детективы шоу. Одним из них станет популярный певец, автор песен и продюсер Андрей Данилко, который получил всемирную славу в образе зажигательной и экстравагантной Верки Сердючки.

Андрей Данилко – самый яркий и известный в Украине мастер перевоплощения. Он как никто знает, что такое – быть в образе, под маской. Его сценический образ Верка Сердючка знают далеко за пределами нашей страны, Верка, без преувеличения, – главная звезда "Евровидения", она даже снялась в голливудской экшн-комедии. При этом сам Андрей Данилко – человек искренний и достаточно скромный, он никогда не лукавит, всегда говорит прямо, что думает, и поступает, как считает нужным сам.

Андрей Данилко станет звездным детективом в шоу "Маска" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Готовясь к шоу, смотрел его аналоги в других странах и был в шоке: вот как можно понять, кто скрывается за масками? – удивляется Андрей Данилко. – Так что буду откровенным – сижу, переживаю – угадаю-не угадаю, хотя со знакомыми должно быть проще".

В компании других звездных детективов шоу "Маска" артист будет выдвигать свои версии, какие украинские знаменитости могут скрываться под масками.

"Андрей Данилко – музыкальный тяжеловес, который может обсудить не только вокальные данные участников, но и их артистические способности, характер, харизму, возможность преображаться. Он с интересом наблюдает за нашими участниками, отмечает мельчайшие подробности, часто парирует ведущему проекта Владимиру Остапчуку и не забывает подшучивать над коллегами", – комментирует директор департамента развлекательных программ телеканала "Украина" Анатолий Сябро.

Андрей Данилко станет звездным детективом в шоу "Маска" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Задача звездных детективов в музыкальном шоу "Маска" – вместе с телезрителями постараться понять, какие знаменитости прячутся под масками. Включаясь в эту увлекательную игру, они также проанализируют подсказки, которые участники будут давать перед выступлениями, и зададут им интересующие вопросы.

Напомним, что телеканал "Украина" уже рассекретил имена звездных детективов гипершоу "Маска", ими стали известная певица, любимица зрителей, поп-королева сцены Оля Полякова, мегапопулярный певец, актер и продюсер DZIDZIO и украинская суперстар, поп-дива, которой первой удалось покорить сердце мирового слушателя, NK | Настя Каменских.

Как сообщалось ранее, украинский проект "Маска" будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива "Маска" на телеканале "Украина" станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.

Тем временем музыкальный продюсер "Маски" рассказал, что конкурс на участие в шоу – 5 человек на место.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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