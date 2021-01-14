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Телеканал "Украина" озвучил правила грандиозного шоу "Маска"

Сегодня, 18:15

Команда проекта приготовила для телезрителей множество сюрпризов

Несколько дней остается до главной премьеры года – масштабного шоу-детектива "Маска" на телеканале "Украина". Команда проекта более полугода работала над украинской адаптацией мегапопулярного во всем мире формата The Masked Singer, и уже в эту субботу, 16 января, в 21:00 зрители телеканала "Украина" увидят первый выпуск самого загадочного на украинском телевидении шоу.

Согласно правилам проекта "Маска", 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами, соревнуются за победу и звание сильнейшего певца в маске в течение 12 эфиров. В каждом выпуске, после выступлений участников, звездные детективы и зрители в зале голосуют за своих фаворитов с помощью мобильного приложения. 2 маски, которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию. В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора, тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо. Битвы будут продолжаться, пока не останется один – победитель шоу "Маска".

Телеканал
Телеканал "Украина" озвучил правила грандиозного шоу "Маска"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Команда проекта приготовила для телезрителей множество сюрпризов. Например, помимо 16 основных участников, соревнующихся за победу в шоу, на сцене появятся еще 6 гостевых масок, которые раскроют свое лицо сразу после выступления. Удивит и ведущий проекта Владимир Остапчук, который примерит более 10 звездных образов из самых известных хитов мирового кинематографа.

"Вести самое загадочное шоу на отечественном телевидении – это для меня вызов, – говорит Владимир Остапчук. – Несмотря на то, что я хорошо знаком почти со всеми звездами украинского шоу-бизнеса, отгадать их в таких масках и костюмах для меня практически невозможно. Я бы, пожалуй, не прошел кастинг на роль звездного детектива, потому что различные загадки и подсказки – это не мое. Я из тех мужчин, которые открывают холодильник – и не видят в центре борщ (смеется). Отмечу, что подсказки касательно личностей участников могут быть где угодно – в видео перед выступлением, на костюме, в поведении человека, однако они могут как натолкнуть на правильную версию, так и повести в ложном направлении. Поэтому убежден, что и нашим зрителям отгадать звезд под масками будет совсем непросто".

Ведущий Владимир Остапчук
Ведущий Владимир Остапчук
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Напомним, украинский проект "Маска" на телеканале "Украина" будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива "Маска" станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. В премьерном эпизоде ​​зрители познакомятся с первой восьмеркой участников, среди которых эпатажный панк-рокер Сом, романтический Дракон, кокетливая Лисица, зажигательная Коза, трогательное Жабеня, кибер-панк Буйвол, соблазнительная Роза и яркое Солнце.

Ранее мы рассказывали, что главный секрет шоу "Маска" охраняют бодигарды.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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Источник: Сегодня
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