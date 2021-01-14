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Фантастические герои шоу "Маска" пришли в студию "Ранку з Україною" с щедривками

Сегодня, 15:31

Солнце, Буйвол и Коза стали гостями утреннего шоу

В субботу, 16 января, в 21:00 зрители телеканала "Украина" увидят первый выпуск гипершоу "Маска". Накануне премьеры три героя невероятного проекта посетили студию "Ранку з Україною" на телеканале "Украина" с щедривкам. Ведущие утреннего шоу Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич оценили костюмы героев и попытались догадаться, кто скрывается под масками.

В прямом эфире "Ранку з Україною" появились герои оригинального шоу "Маска" телеканала "Украина". Солнце, Буйвол и Коза стали гостями ведущих Лилии Ребрик и Анатолия Анатолича в праздничный день, чтобы поздравить украинцев и настроить всех зрителей на яркий и зрелищный год.

"Уважаемые друзья, пока мы все в ожидании гипершоу "Маска", которое стартует в эту субботу, можем увидеть этих героев. Признаюсь, я не ожидал, что они имеют такой нереальный вид!" – комментирует Анатолий Анатолич.

Герои шоу
Герои шоу "Маска" пришли в студию "Ранку з Україною" с щедривками
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Кроме того, ведущие телеканала "Украина" сделали свои предположения, кто может скрываться за масками Козы, Солнца и Буйвола. Лилия Ребрик долго колебалась, кто бы мог быть под маской Козы, поэтому решила засыпать ее вопросами, с чего выяснила, что это девушка. Анатолий Анатолич увидел в герое Буйвола популярного певца – народного артиста Украины Павла Зиброва. А вот к Солнцу телеведущий обратился, как к своей коллеге – Марии Мельник. Однако это лишь догадки ведущих. А кто скрывается под фантастическими масками, станет известно совсем скоро.

"Мы очень заинтригованы! Очень интересно узнать, кто же скрывается под этими красивыми костюмами. Вы, наши зрители, и звездные детективы сможете разоблачить их уже в эту субботу в 21:00! Вас ждут интриги, эмоции, самые яркие впечатления этой зимы, поэтому не пропустите!" – отметила Лилия Ребрик в эфире телеканала "Украина".

Участники шоу "Маска" в студии "Утра с Украиной" – смотрите видео:

Ранее мы рассказывали, что главный секрет шоу "Маска" охраняют бодигарды.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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Источник: Сегодня
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