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Спасение француза из любовной западни: что ждет в новом выпуске "Говорить Україна"

Сегодня, 17:06

Героем программы стал француз, который познакомился с украинкой на сайте знакомств

В эксклюзивном выпуске ток-шоу "Говорить Україна", который зрители увидят в четверг, 14 января, на телеканале "Украина" с ведущим Алексеем Сухановым, раскроются подробности семейной драмы с участием 61-летнего француза.

Два года назад Пьер-Ив познакомился в социальной сети с украинкой Галиной. С тех пор пара живет на две страны. На этот раз Пьер-Ив летел четверо суток в Харьков, чтобы снова увидеть любимую. По приглашению Галины Пьер-Ив остановился в ее доме. Однако родственники женщины прием французскому гостю сделали незабываемым.

Телеведущий Алексей Суханов
Телеведущий Алексей Суханов
Фото: пресс-служба

Сначала зять Галины плюнул мужчине на голову, ударил в грудь, а под ноги бросил петарду. Со временем в дом пришла полиция. Чем француз не угодил украинским родственникам его избранницы? Кто кого шантажирует интимными фотографиями, и не откажется ли Пьер-Ив от любимой, когда узнает о ней всю правду, станет известно в студии.

Пьер-Ив, пенсионер из Франции, ранее работал экспертом в области здравоохранения и социальных наук. С украинкой Галиной познакомился в интернете. Три месяца они переписывались, а потом он пригласил ее к себе во Францию. Познакомил ее со своей семьей и культурой. Влюбленные решили продолжить отношения. Пара живет в Украине в частном доме вместе с двумя внуками, дочерью и зятем Галины. Первый месяц они жили спокойно, а однажды, по словам француза, зять Галины подстерег его на лестнице и толкнул плечом в грудь. Но это было только начало.

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Утром Пьер-Ив проснулся от того, что его дверь кто-то выбивает. Это был зять Галины. За дверью стояли ее дочь и двое полицейских. Француз позвонил Галине, и когда она приехала, выяснилось, что ее родственники вызвали полицию, сказав, что в доме находится чужой человек, которого они не знают. Полиция проверила документы мужчины и уехала.

"Я обратился в посольство Франции. Они предложили меня эвакуировать. Однако я отказался. Я не могу оставить здесь Галину в такой опасности. Я хочу защитить ее от семьи, и буду в Украине сколько нужно", – сказал Пьер-Ив.

Зять Галины отрицает все обвинения и имеет собственную версию конфликта. Зачем дочь и зять Галины установили в своей комнате скрытую камеру? Какую правду об украинской возлюбленной узнает Пьер-Ив, и какое решение ему придется принять, станет известно в студии "Говорить Україна".

Смотрите ток-шоу "Говорить Україна" с Алексеем Сухановым на телеканале "Украина" по будням в 20:10!

Ранее была заявлена дата старта "Выходите без звонка-4".

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