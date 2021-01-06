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Премьера

С этой девушкой ты точно начнешь петь!

Сегодня, 18:35

Выходит долгожданное продолжение "Необыкновенного плейлиста Зои"

Сегодня, 6 января, мировая премьера на oll.tv второго сезона сериала "Необыкновенный плейлист Зои". Этот очаровательный и милый сериал рассказывает о необыкновенном даре девушки по имени Зои – она слышит мысли людей в виде песен и танцевальных номеров.

"Необыкновенный плейлист Зои"
"Необыкновенный плейлист Зои"
Фото: NBC


По сюжету, компьютерная программистка Зои Кларк начинает слышать самые сокровенные желания и мысли окружающих ее людей – от семьи и коллег до незнакомых прохожих. Только мысли преобразуются в популярные песни, что заставляет Зои сомневаться в своем здравом уме. Однако вскоре жизнь девушки переворачивается вверх дном, ведь это сверхъестественное "проклятие" оказывается для нее настоящим подарком.

Музыкальный комедийный сериал получил престижную награду Emmy. То, что нужно для рождественских каникул.

Второй сезон будет состоять из 12 эпизодов.

Смотрите на olltv
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Напомним, что в декабре состоялась премьера долгожданного "Противостояния".

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