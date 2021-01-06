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Прем'єра

З цією дівчиною ти точно почнеш співати!

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Виходить довгоочікуване продовження "Незвичайного плейлиста Зої"

Сьогодні, 6 січня, світова прем'єра на oll.tv другого сезону серіалу "Незвичайний плейлист Зої". Цей чарівний і милий серіал розповідає про незвичайний дарунок дівчини Зої – вона чує думки людей у вигляді пісень і танцювальних номерів.

"Незвичайний плейлист Зої"
"Незвичайний плейлист Зої"
Фото: NBC


За сюжетом, комп'ютерна програмістка Зої Кларк починає чути найпотаємніші бажання і думки інших – від сім'ї та колег до незнайомих перехожих. Крім цього, думки перетворюються на популярні пісні, що змушує Зої сумніватися у своєму здоровому глузді. Однак незабаром життя дівчини перевертається догори дном, адже це надприродне "прокляття" виявляється для неї справжнім подарунком.

Музичний комедійний серіал отримав престижну нагороду Emmy. Те, що потрібно для різдвяних канікул.

Другий сезон складатиметься з 12 епізодів.

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Нагадаємо, що в грудні відбулася прем'єра довгоочікуваного "Протистояння".

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