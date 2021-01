Журналист спровоцировал слухи о новом "Бэтмене" и расстроил фанатов

Фанаты решили, что в новых фильмах после "Флэша" Китон заменит Бена Аффлека

Фанаты успели обрадоваться, что 69-летний американский актер Майкл Китон вернется к роли Бэтмена в дальнейших фильмах вселенной DC. Но оказалось, что это вовсе не так. По крайней мере, пока официального заявления от киностудии нет.

Дело в том, что недавнем интервью для The New Yerk Times президент DC Films Уолтер Хамада рассказал, что в будущем нас ждет две саги о разных Бэтменах, которых сыграют два актера. Как мы помним, одним из них является Роберт Паттинсон, который снимается в фильме Мэтта Ривза "Бэтмен". А вторым, по предположению фанатов – Майкл Китон, сыгравший Бэтмена в фильмах конца 80-х и начала 90-х. Об этом в Twitter написал журналист Брук Барнс, которому Хамада давал интервью, и тем самым спровоцировал слухи.

Майкл Китон в роли Бэтмена Фото: themoviedb.org

"Привет. Основываясь на вашем интервью с Уолтером Хамада, некоторые говорят, что WB работают над двумя франшизами о Бэтмене – одной с Паттинсоном, одной с другим актёром. Это правда, что вторым Бэтменом является версия Майкла Китона?", – написал пользователь в Twitter.

И в ответ журналист ответил: "Майкл Китон"

Фанаты сразу же подумали, что предстоящие фильмы "Флэш" и режиссерская версия "Лиги справедливости" станут последним появлением Бена Аффлека в роли Бэтмена.

Но вскоре журналист разъяснил свое заявление и был сильно удивлен, что пока он был оффлайн, фанаты уже успели утвердить Китона как нового Бэтмена.

Оказалось, что СМИ неверно поняли заявление журналиста.

Been offline (moving apartments) and return to see this Michael Keaton craziness. I was referring to the *one film* that Keaton has been announced as being in, not a set of his own Batman films. If I had info on him beyond "The Flash," I would have obviously put it in my article