Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Журналист спровоцировал слухи о новом "Бэтмене" и расстроил фанатов

Сегодня, 15:24

Фанаты решили, что в новых фильмах после "Флэша" Китон заменит Бена Аффлека

Фанаты успели обрадоваться, что 69-летний американский актер Майкл Китон вернется к роли Бэтмена в дальнейших фильмах вселенной DC. Но оказалось, что это вовсе не так. По крайней мере, пока официального заявления от киностудии нет.

Дело в том, что недавнем интервью для The New Yerk Times президент DC Films Уолтер Хамада рассказал, что в будущем нас ждет две саги о разных Бэтменах, которых сыграют два актера. Как мы помним, одним из них является Роберт Паттинсон, который снимается в фильме Мэтта Ривза "Бэтмен". А вторым, по предположению фанатов – Майкл Китон, сыгравший Бэтмена в фильмах конца 80-х и начала 90-х. Об этом в Twitter написал журналист Брук Барнс, которому Хамада давал интервью, и тем самым спровоцировал слухи.

Майкл Китон в роли Бэтмена
Майкл Китон в роли Бэтмена
Фото: themoviedb.org

"Привет. Основываясь на вашем интервью с Уолтером Хамада, некоторые говорят, что WB работают над двумя франшизами о Бэтмене – одной с Паттинсоном, одной с другим актёром. Это правда, что вторым Бэтменом является версия Майкла Китона?", – написал пользователь в Twitter.

И в ответ журналист ответил: "Майкл Китон"

Скриншот Twitter

Фанаты сразу же подумали, что предстоящие фильмы "Флэш" и режиссерская версия "Лиги справедливости" станут последним появлением Бена Аффлека в роли Бэтмена.

Но вскоре журналист разъяснил свое заявление и был сильно удивлен, что пока он был оффлайн, фанаты уже успели утвердить Китона как нового Бэтмена.

Оказалось, что СМИ неверно поняли заявление журналиста.

"Был оффлайн (переезд в другую квартиру) и когда вернулся, увидел это безумие Майкла Китона. Я имел в виду *один фильм*, в котором был уже заявлен Китон, а не новую серию его собственных фильмов о Бэтмене. Если бы у меня была информация о роли Китона помимо "Флэша", я бы, очевидно, поместил ее в свою статью", – разъяснил журналист.

В ответ фанаты ответили:

"Никогда не отвечайте на вопросы о фильмах по комиксам в Twitter".

"Ох, а я думал, что у Китона будет больше фильмов о Бэтмене".

Ранее "Шрек" и Бэтмен стали национальным достоянием США – фильмы будут храниться десятилетиями в Библиотеке Конгресса, так как имеют культурную и историческую значимость.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Самые ожидаемые фильмы 2021 года — список О легендарной игрушке кубике Рубика снимут фильм Санта, волшебный календарь и принц: лучшие рождественские фильмы от Netflix
кино Бэтмен майкл китон DC Comics
Реклама

Новости партнеров

Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Жасмин Тукс опубликовала абсолютно обнаженные фото
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Прозреете, узнав, где на самом деле живет Верка Сердючка
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Салат Невеста с копченой курицей и плавленным сыром: рецепт
Салат Невеста с копченой курицей и плавленным сыром: рецепт

Популярные статьи

Сегодня, 14:15Fun

Лучшие колядки на Рождество-2021: большой выбор текстов

Сегодня, 12:15Fun

Гадания на Рождество-2021 дома: как и когда гадать

Сегодня, 11:31Food

Что приготовить на ужин на Рождество: рецепты праздничных блюд

Сегодня, 10:21Food

Как приготовить кутью из риса: три простых рецепта

Вчера, 20:28Fun

Лучшие колядки-2021 на украинском языке

Вчера, 15:28Events

Рождество Христово: дата, история, традиции и приметы

Вчера, 14:37Food

Что приготовить на Святой вечер: 12 постных блюд для праздничного стола

Вчера, 12:18Food

Меню на Рождество: лучшие рецепты праздничных блюд

Вчера, 11:05Food

Как приготовить кутью на Святой вечер

Вчера, 10:13Шоу-бизнес

Без ресниц и бровей: Алла Пугачева показала, как она выглядит сейчас

Вчера, 09:31Events

Как правильно колядовать, посевать и щедровать

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня 4 января: Овен целый день будет шутить, а Тельцу необходимо идти веселиться

3 январяFun

Когда щедруют, посевают и колядуют в Украине в 2021 году

3 январяАфиша

Санта, волшебный календарь и принц: лучшие рождественские фильмы от Netflix

3 январяFood

Сытное Рождество: рецепты оригинальных мясных блюд

3 январяПсихология

Гороскоп на сегодня 3 января: Водолею нужно книжку почитать, а Рыбам заняться здоровьем

Новости партнеров

Самая красивая девочка мира повзрослела: как она выглядит сегодня
Самая красивая девочка мира повзрослела: как она выглядит сегодня
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Де найлегше заразитися COVID-19 — нове дослідження вчених
Анна Курникова показала подросших двойняшек от Иглесиаса
Анна Курникова показала подросших двойняшек от Иглесиаса
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Торт в микроволновке за 5 минут быстро и вкусно: рецепт с фото
Торт в микроволновке за 5 минут быстро и вкусно: рецепт с фото
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять