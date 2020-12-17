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Берлинский кинофестиваль в 2021 году впервые пройдет онлайн – СМИ

Сегодня, 14:50

Организаторы рассматривают возможность показа фильмов на онлайн-платформе

Один из ведущих киносмотров мира, Берлинский международный кинофестиваль может кардинально изменить свой формат в 2021 году. Если недавно стало известно, что кинокомпания Warner Bros. выпустит все премьеры 2021 года на стриминговом сервисе, то теперь тенденция к переходу в виртуальный формат охватила и кинофестивали.

Изначально Берлинский кинофестиваль планировали провести с 11 по 21 февраля вживую, но из-за роста числа заболевших COVID-19 в Германии организаторы начали обдумывать формат. Как сообщает Variety, Берлинский кинофестиваль планируют провести в начале марта в онлайн-формате, а в июне состоится мини-смотр, где покажут главные фильмы кинофестиваля вживую.

"Берлинале 2019"
"Берлинале 2019"
Фото: Getty Images

Смотрите также полный список победителей Берлинского кинофестиваля этого года.

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