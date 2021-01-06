Не тільки "Греммі": які фільми, премії та фестивалі перенесли через пандемію
Дізнайтеся нові дати прем'єр фільмів і проведення великих заходів
Сьогодні стало відомо, що церемонію нагородження престижною музичною премією "Греммі" перенесли з кінця січня на 14 березня цього року. І, як ви вже зрозуміли, причина всьому – пандемія COVID-19, яка поки не збирається відступати.
Сьогодні.Lifestyle зібрали всі кінопрем'єри, фестивалі, церемонії вручення премій та інші культурні заходи, які були перенесені через поширення COVID-19.
Прем'єри багатьох фільмів повинні були відбутися ще в 2020 році, але пандемія внесла корективи і тепер деякі кіноновинки ми побачимо не просто в цьому році, а навіть в наступному і ще через кілька років.
"Не час помирати"
Фільм про Джеймса Бонда "Не час помирати" повинен був вийти на екрани ще в листопаді 2020 року, проте прем'єра була перенесена на квітень цього року.
"Матриця"
Прем'єра четвертого фільму серії "Матриця" з Кіану Рівзом замість 21 травня 2021 року перенесена на цілий рік вперед – 1 апреля 2022 року.
"Аватар"
Фільм "Аватар-2" вийде в кінці 2022 року, "Аватар-3" – в кінці 2024 року "Аватар-4" світ побачить в 2026 році, а "Аватар-5" – в 2028.
"Зоряні війни"
Чергові фільми епопеї "Зоряні війни" вийдуть в 2023, 2025 і 2027 роках.
"Людина павук 3"
Прем'єра третьої частини нової історії про Людину-павука повинна вийти на екрани 17 грудня 2021 року.
"Тихе місце 2"
Друга частина хоррору "Тихе місце" повинна була вийти на екрани у вересні 2020-го, однак глядачі побачать її вже 23 квітня цього року.
"Топ Ган: Меверік"
Фільм "Топ Ган: Меревік", де в головній ролі – Том Круз, глядачі зможуть побачити в липні 2021 року.
"Остання дуель"
Фільм "Остання дуель" з Меттом Деймоном і Беном Аффлеком повинен був з'явитися на екранах в грудні 2020-го, проте прем'єру перенесли на 15 жовтня цього року.
"Міньйон: Грювітація"
Прем'єра мультфільму про чарівних жовтих диваків "Міньйон: Грювітація" повинна була відбутися 11 червня 2020 року, проте тепер ми побачимо міньйонів тільки цього літа.
Пандемія торкнулася і великих щорічних подій, в тому числі і церемоній нагородження престижними преміями в світі музики і кіно.
"Оскар"
Церемонія вручення премії "Оскар" вперше за 40 років була перенесена через пандемію COVID-19. Первісна дата для проведення "Оскара" була 28 лютого, однак тепер 93-а церемонія нагородження пройде 25 квітня цього року.
"Золотий глобус"
Кінопремія "Золотий глобус" відбудеться 28 лютого, хоча спочатку її проведення планувалося на січень.
BAFTA
Церемонія вручення премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) перенесли з 14 лютого на 11 квітня цього року.
"Греммі"
Як ми вже писали, церемонія вручення "Греммі" запланована на 14 березня цього року.
Пандемія зруйнувала плани і засмутила багатьох шанувальників різних фестивалів (і конкурсів), проведення яких планувалося в минулому році.
"Євробачення"
Пісенний конкурс "Євробачення" так і не відбувся у 2020 році. Замість цього всі учасники заспівали онлайн на великому концерті для глядачів. Відомо, що всі конкурсанти, яких вибрали в минулому, в цьому році також представлять свої країни. Будемо сподіватися, що конкурс не скасують!
Sziget
Знаменитий музичний фестиваль Sziget, який щорічно проходить в Угорщині, був перенесений. Організатори обіцяють, що в цьому році фестиваль все ж пройде за планом.
UPark Festival
Український музичний фестиваль UPark також не відбувся в 2020-му. За словами організаторів події, UPark пройде в цьому році, а саме з 9 по 11 і 13, 14, 15, 18 липня. Всі придбані квитки в 2020 році залишаються дійсними і в цьому році.
Atlas Weekend
Ще один масштабний український музичний фестиваль – Atlas Weekend перенесли з минулого на цей рік через пандемію COVID-19. Фестиваль пройде з 6 по 11 липня, всі квитки залишаються дійсними.
Comic Con Ukraine
Фестиваль любителів коміксів Comic Con Ukraine, як і решта вищезазначених події, був перенесений на цей рік. Він пройде 4 і 5 вересня, в Києві, на Арт-заводі "Платформа".
Раніше ми робили добірку найбільш очікуваних кінопрем'єр в 2021 році.
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