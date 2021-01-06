Не тільки "Греммі": які фільми, премії та фестивалі перенесли через пандемію

Дізнайтеся нові дати прем'єр фільмів і проведення великих заходів

Сьогодні стало відомо, що церемонію нагородження престижною музичною премією "Греммі" перенесли з кінця січня на 14 березня цього року. І, як ви вже зрозуміли, причина всьому – пандемія COVID-19, яка поки не збирається відступати.

Сьогодні.Lifestyle зібрали всі кінопрем'єри, фестивалі, церемонії вручення премій та інші культурні заходи, які були перенесені через поширення COVID-19.

Фільми

Прем'єри багатьох фільмів повинні були відбутися ще в 2020 році, але пандемія внесла корективи і тепер деякі кіноновинки ми побачимо не просто в цьому році, а навіть в наступному і ще через кілька років.

"Не час помирати"

Фільм про Джеймса Бонда "Не час помирати" повинен був вийти на екрани ще в листопаді 2020 року, проте прем'єра була перенесена на квітень цього року.

Кадр з фільму "Не час помирати" Фото: Скріншот з YouTube

"Матриця"

Прем'єра четвертого фільму серії "Матриця" з Кіану Рівзом замість 21 травня 2021 року перенесена на цілий рік вперед – 1 апреля 2022 року.

Фото: YouTube

"Аватар"

Фільм "Аватар-2" вийде в кінці 2022 року, "Аватар-3" – в кінці 2024 року "Аватар-4" світ побачить в 2026 році, а "Аватар-5" – в 2028.

"Аватар 2" Фото: Avatar

"Зоряні війни"

Чергові фільми епопеї "Зоряні війни" вийдуть в 2023, 2025 і 2027 роках.

"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" Фото: YouTube

"Людина павук 3"

Прем'єра третьої частини нової історії про Людину-павука повинна вийти на екрани 17 грудня 2021 року.

Sony Pictures і Marvel назвали дату виходу третього Людини-павука Фото: Imdb.com

"Тихе місце 2"

Друга частина хоррору "Тихе місце" повинна була вийти на екрани у вересні 2020-го, однак глядачі побачать її вже 23 квітня цього року.

"Тихе місце 2" Фото: YouTube

"Топ Ган: Меверік"

Фільм "Топ Ган: Меревік", де в головній ролі – Том Круз, глядачі зможуть побачити в липні 2021 року.

Том Круз Фото: Getty Images

"Остання дуель"

Фільм "Остання дуель" з Меттом Деймоном і Беном Аффлеком повинен був з'явитися на екранах в грудні 2020-го, проте прем'єру перенесли на 15 жовтня цього року.

Метт Деймон на зйомках фільму "Остання дуель" (2021) Фото: twitter.com/padraig_reilly

"Міньйон: Грювітація"

Прем'єра мультфільму про чарівних жовтих диваків "Міньйон: Грювітація" повинна була відбутися 11 червня 2020 року, проте тепер ми побачимо міньйонів тільки цього літа.

Міньйон: Грювітація Фото: YouTube

Премії

Пандемія торкнулася і великих щорічних подій, в тому числі і церемоній нагородження престижними преміями в світі музики і кіно.

"Оскар"

Церемонія вручення премії "Оскар" вперше за 40 років була перенесена через пандемію COVID-19. Первісна дата для проведення "Оскара" була 28 лютого, однак тепер 93-а церемонія нагородження пройде 25 квітня цього року.

Статуетка "Оскар" Фото: Getty Images

"Золотий глобус"

Кінопремія "Золотий глобус" відбудеться 28 лютого, хоча спочатку її проведення планувалося на січень.

Рамі Юссеф Фото: goldenglobes.com

BAFTA

Церемонія вручення премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) перенесли з 14 лютого на 11 квітня цього року.

Режисер Тайка Вайтіті Фото: Getty Images

"Греммі"

Як ми вже писали, церемонія вручення "Греммі" запланована на 14 березня цього року.

Дуа Липа на 61-й церемонії "Ґреммі" Фото: Getty Images

Фестивалі та конкурси

Пандемія зруйнувала плани і засмутила багатьох шанувальників різних фестивалів (і конкурсів), проведення яких планувалося в минулому році.

"Євробачення"

Пісенний конкурс "Євробачення" так і не відбувся у 2020 році. Замість цього всі учасники заспівали онлайн на великому концерті для глядачів. Відомо, що всі конкурсанти, яких вибрали в минулому, в цьому році також представлять свої країни. Будемо сподіватися, що конкурс не скасують!

Конкурс "Євробачення" Фото: eurovision.tv

Sziget

Знаменитий музичний фестиваль Sziget, який щорічно проходить в Угорщині, був перенесений. Організатори обіцяють, що в цьому році фестиваль все ж пройде за планом.

Фото: instagram.com/szigetofficial

UPark Festival

Український музичний фестиваль UPark також не відбувся в 2020-му. За словами організаторів події, UPark пройде в цьому році, а саме з 9 по 11 і 13, 14, 15, 18 липня. Всі придбані квитки в 2020 році залишаються дійсними і в цьому році.

UPark Festival-2021 оголосив артистів Фото: instagram.com/uparkfestival/

Atlas Weekend

Ще один масштабний український музичний фестиваль – Atlas Weekend перенесли з минулого на цей рік через пандемію COVID-19. Фестиваль пройде з 6 по 11 липня, всі квитки залишаються дійсними.

Фото: facebook.com/atlasweekend

Comic Con Ukraine

Фестиваль любителів коміксів Comic Con Ukraine, як і решта вищезазначених події, був перенесений на цей рік. Він пройде 4 і 5 вересня, в Києві, на Арт-заводі "Платформа".

Раніше ми робили добірку найбільш очікуваних кінопрем'єр в 2021 році.

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