Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Не тільки "Греммі": які фільми, премії та фестивалі перенесли через пандемію

Сьогодні, 14:49

Дізнайтеся нові дати прем'єр фільмів і проведення великих заходів

Сьогодні стало відомо, що церемонію нагородження престижною музичною премією "Греммі" перенесли з кінця січня на 14 березня цього року. І, як ви вже зрозуміли, причина всьому – пандемія COVID-19, яка поки не збирається відступати.

Сьогодні.Lifestyle зібрали всі кінопрем'єри, фестивалі, церемонії вручення премій та інші культурні заходи, які були перенесені через поширення COVID-19.

Фільми

Прем'єри багатьох фільмів повинні були відбутися ще в 2020 році, але пандемія внесла корективи і тепер деякі кіноновинки ми побачимо не просто в цьому році, а навіть в наступному і ще через кілька років.

"Не час помирати"

Фільм про Джеймса Бонда "Не час помирати" повинен був вийти на екрани ще в листопаді 2020 року, проте прем'єра була перенесена на квітень цього року.

Кадр з фільму "Не час помирати"
Кадр з фільму "Не час помирати"
Фото: Скріншот з YouTube

"Матриця"

Прем'єра четвертого фільму серії "Матриця" з Кіану Рівзом замість 21 травня 2021 року перенесена на цілий рік вперед – 1 апреля 2022 року.

Фото: YouTube

"Аватар"

Фільм "Аватар-2" вийде в кінці 2022 року, "Аватар-3" – в кінці 2024 року "Аватар-4" світ побачить в 2026 році, а "Аватар-5" – в 2028.

"Аватар 2"
"Аватар 2"
Фото: Avatar

"Зоряні війни"

Чергові фільми епопеї "Зоряні війни" вийдуть в 2023, 2025 і 2027 роках.

"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"
"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження"
Фото: YouTube

"Людина павук 3"

Прем'єра третьої частини нової історії про Людину-павука повинна вийти на екрани 17 грудня 2021 року.

Sony Pictures і Marvel назвали дату виходу третього Людини-павука
Sony Pictures і Marvel назвали дату виходу третього Людини-павука
Фото: Imdb.com

"Тихе місце 2"

Друга частина хоррору "Тихе місце" повинна була вийти на екрани у вересні 2020-го, однак глядачі побачать її вже 23 квітня цього року.

"Тихе місце 2"
"Тихе місце 2"
Фото: YouTube

"Топ Ган: Меверік"

Фільм "Топ Ган: Меревік", де в головній ролі – Том Круз, глядачі зможуть побачити в липні 2021 року.

Том Круз
Том Круз
Фото: Getty Images

"Остання дуель"

Фільм "Остання дуель" з Меттом Деймоном і Беном Аффлеком повинен був з'явитися на екранах в грудні 2020-го, проте прем'єру перенесли на 15 жовтня цього року.

Метт Деймон на зйомках фільму "Остання дуель" (2021)
Метт Деймон на зйомках фільму "Остання дуель" (2021)
Фото: twitter.com/padraig_reilly

"Міньйон: Грювітація"

Прем'єра мультфільму про чарівних жовтих диваків "Міньйон: Грювітація" повинна була відбутися 11 червня 2020 року, проте тепер ми побачимо міньйонів тільки цього літа.

Міньйон: Грювітація
Міньйон: Грювітація
Фото: YouTube

Премії

Пандемія торкнулася і великих щорічних подій, в тому числі і церемоній нагородження престижними преміями в світі музики і кіно.

"Оскар"

Церемонія вручення премії "Оскар" вперше за 40 років була перенесена через пандемію COVID-19. Первісна дата для проведення "Оскара" була 28 лютого, однак тепер 93-а церемонія нагородження пройде 25 квітня цього року.

Статуетка "Оскар"
Статуетка "Оскар"
Фото: Getty Images

"Золотий глобус"

Кінопремія "Золотий глобус" відбудеться 28 лютого, хоча спочатку її проведення планувалося на січень.

Рамі Юссеф
Рамі Юссеф
Фото: goldenglobes.com

BAFTA

Церемонія вручення премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) перенесли з 14 лютого на 11 квітня цього року.

Режисер Тайка Вайтіті
Режисер Тайка Вайтіті
Фото: Getty Images

"Греммі"

Як ми вже писали, церемонія вручення "Греммі" запланована на 14 березня цього року.

Дуа Липа на 61-й церемонії
Дуа Липа на 61-й церемонії "Ґреммі"
Фото: Getty Images

Фестивалі та конкурси

Пандемія зруйнувала плани і засмутила багатьох шанувальників різних фестивалів (і конкурсів), проведення яких планувалося в минулому році.

"Євробачення"

Пісенний конкурс "Євробачення" так і не відбувся у 2020 році. Замість цього всі учасники заспівали онлайн на великому концерті для глядачів. Відомо, що всі конкурсанти, яких вибрали в минулому, в цьому році також представлять свої країни. Будемо сподіватися, що конкурс не скасують!

Конкурс "Євробачення"
Конкурс "Євробачення"
Фото: eurovision.tv

Sziget

Знаменитий музичний фестиваль Sziget, який щорічно проходить в Угорщині, був перенесений. Організатори обіцяють, що в цьому році фестиваль все ж пройде за планом.

Фото: instagram.com/szigetofficial

UPark Festival

Український музичний фестиваль UPark також не відбувся в 2020-му. За словами організаторів події, UPark пройде в цьому році, а саме з 9 по 11 і 13, 14, 15, 18 липня. Всі придбані квитки в 2020 році залишаються дійсними і в цьому році.

UPark Festival-2021 оголосив артистів
UPark Festival-2021 оголосив артистів
Фото: instagram.com/uparkfestival/

Atlas Weekend

Ще один масштабний український музичний фестиваль – Atlas Weekend перенесли з минулого на цей рік через пандемію COVID-19. Фестиваль пройде з 6 по 11 липня, всі квитки залишаються дійсними.

Фото: facebook.com/atlasweekend

Comic Con Ukraine

Фестиваль любителів коміксів Comic Con Ukraine, як і решта вищезазначених події, був перенесений на цей рік. Він пройде 4 і 5 вересня, в Києві, на Арт-заводі "Платформа".

Раніше ми робили добірку найбільш очікуваних кінопрем'єр в 2021 році.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Журналіст спровокував чутки про нового "Бетмена" і засмутив фанатів Режисер пророчого фільму "Зараження" готує сіквел Берлінський кінофестиваль в 2021 році вперше пройде онлайн - ЗМІ
кіно Греммі Джеймс Бонд Оскар Золотий глобус прем'єри премія матриця
Реклама

Новини партнерів

Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов киевского "Динамо". Видео
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Як приготувати справжній бограч: рецепт на будь-який смак
Як приготувати справжній бограч: рецепт на будь-який смак
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото

Популярні статті

Сьогодні, 15:31Events

Привітання з Різдвом: яскраві листівки, проза та вірші

Сьогодні, 11:14Food

Найпростіший рецепт куті: як приготувати на Різдво

Сьогодні, 10:54Events

Різдво-2021: дієві ритуали і обряди свята

Сьогодні, 10:26Events

До якого числа носять вечерю на Різдво

Сьогодні, 09:43Fun

Колядки і щедрівки: тексти найпопулярніших пісень

Вчора, 22:17Fun

Найращі колядки російською мовою: найпопулярніші вірші

Вчора, 19:16Events

Характеристика знаків зодіаку по місяцях і числах

Вчора, 14:15Fun

Найкращі колядки на Різдво-2021: великий вибір текстів

Вчора, 12:15Fun

Ворожіння на Різдво-2021 вдома: як і коли ворожити

Вчора, 11:31Food

Що приготувати на вечерю на Різдво: рецепти святкових страв

4 січняFun

Найкращі колядки-2021 українською мовою

4 січняEvents

Різдво Христове: дата, історія, традиції і прикмети

4 січняFood

Що приготувати на Святвечір: 12 пісних страв для святкового столу

4 січняFood

Меню на Різдво: найкращі рецепти святкових страв

4 січняFood

Як приготувати кутю на Святвечір

4 січняШоу-бізнес

Без вій та брів: Алла Пугачова показала, як вона виглядає зараз

Новини партнерів

Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Жена лидера «Шахтера» показала себя в соблазнительном бикини
Кароль снялась обнаженной для обложки своего альбома. Фото
Кароль снялась обнаженной для обложки своего альбома. Фото
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Закуски на новогодний стол: варианты праздничных угощений
Закуски на новогодний стол: варианты праздничных угощений
Астролог рассказала, чего нам ждать от нового, 2021 года
Астролог рассказала, чего нам ждать от нового, 2021 года

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти