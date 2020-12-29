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Режиссер пророческого фильма "Заражение" готовит сиквел

Сегодня, 18:52

По словам Содерберга, это будет "философское" продолжение киноленты

Режиссер фильма "Заражение", который стал самым популярным в мире во время пандемии, работает над сиквелом. Об этом сам Стивен Содерберг рассказал в подкасте Happy Sad Confused, сообщает издание IndieWire.

Режиссер хочет снять похожую по духу картину на "Заражение" 2011 года и уже работает со сценаристом Скоттом Бернсом, который и написал сценарий судьбоносного триллера.

"У нас со Скоттом Бернсом в разработке проект, который в каком-то смысле является философским сиквелом "Заражения", но в другом контексте. Вы можете посмотреть на них словно на пару, но с разным цветом волос. Мы со Скоттом обсуждали, какой будет следующая история после "Заражения" и думали о том, каким может быть другой фильм в подобном духе", – сказал Стивен Содерберг.

Кадр из фильма "Заражение" (2011)
Кадр из фильма "Заражение" (2011)
Фото: themoviedb.org

Фильму "Заражение" уже девять лет, но в этом году он стал самым обсуждаемым фильмом из-за пандемии. Сюжет фильма рассказывает о вспышке вымышленного вируса в США и о событиях, которые последовали за этим. Благодаря многим похожим деталям сюжета фильма с реальной пандемией этого года фильм назвали пророчеством. А недавно актер Джуд Лоу заявил, что уже давно знал о неизбежной пандемии.

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кино заражение Стивен Содерберг
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