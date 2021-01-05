Как провести Рождество в Киеве: 7 лучших мероприятий для праздничного уик-энда

Лучшие ивенты и локации для атмосферного празднования

Приближается православное Рождество Христово – один из самых душевных, семейных и добрых праздников года. В этом году у украинцев будет три дня уик-энда, ведь 8 января сделали выходным днем. Идеальное время, чтобы успеть встретиться и с семьей, и с друзьями. Поэтому Сегодня.Lifestyle подготовили для вас подборку запоминающихся рождественских мероприятий и локаций в Киеве.

Рок-Рождество с БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Рок-группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Фото: пресс-служба

Встретить волшебное Рождество с одной из лучших рок-групп страны – запросто, ведь уже в этот четверг БЕZ ОБМЕЖЕНЬ проводят уникальный концерт в Киеве. Кроме музыки любимой группы, вас ждут сюрпризы, сцена под открытым небом в отеле на берегу Днепра и душевная атмосфера.

Когда: 7 января в 19:00

Где: Венецианский Остров, 1

"Джаз-клуб на Русановке. Юбилейный джаз"

Джаз-клуб на Русановке Фото: facebook.com/jazzclub.rusanivka

Если вы в поиске лучшей джаз-вечеринки в Киеве на Рождество – это мероприятие для вас. В этот вечер прозвучат лучшие всемирно известные композиции в исполнении талантливых музыкантов, среди которых – народный артист Украины Владимир Соляник.

Когда: 7 января в 19:30

Где: Русановский бульвар, 7

"Аквариум" на Андреевском спуске

Скриншот Facebook

Поклонникам популярной группы "Аквариум" особенно понравится это мероприятие, ведь это не просто концерт, но также и выставка. А локация – оригинальный киевский театр на Подоле, который расположен напротив дома Булгакова на Андреевском спуске. Совсем недавно группа выпустила новый альбом "ТОР" и теперь устраивает дополнительны концерт "для своих", на котором представит синглы альбома.

Когда: 7 января в 16:00

Где: Киевский драматический театр на Подоле Киев, Андреевский спуск, 20-Б

"Зимова країна" на ВДНХ

Зимова країна Фото: vdng.ua

Незабываемое Рождество для всей семьи можно провести на ВДНХ. Тут вы найдете множество развлечений на любой вкус. Кто еще не успел – сможет посетить резиденцию Санты, проехаться по всей территории на антуражном поезде и увидеть все локации, покататься на безумных горках и в целом создать приятные воспоминания об этом Рождестве.

Когда: развлекательная программа на Рождество начинается 6 и 7 января с 12:00

Где: проспект Академика Глушкова, 1

Рождественский концерт Олега Скрипки и НАОНИ

Олег Скрипка Фото: instagram.com/o.skrypka

Сложно представить канун Рождества и сам праздник без прекрасной музыки. А частью семейного торжества является именно рождественская музыка, которая создает атмосферу настоящего волшебства и тепла. Концерт Олега Скрипки и Национального академического оркестра народных инструментов (НАОНИ) – отличная возможность насладиться праздником и пережить искренние, незабываемые эмоции.

Когда: 6 и 7 января в 19:00

Где: Октябрьский дворец

Новогодний городок возле Арки Дружбы народов

Каток возле Арки Дружбы народов Фото: Павел Заярный / Facebook

Одной из любимых зимних локаций киевлян в этом году стал городок возле Арки Дружбы народов, который украсили действительно необычно. "Звездное небо", множество огней и фонарей, каток, елочная ярмарка и, конечно же, фудкорт.

Где: Парковая дорога

Fairmont Classic – Christmas

Fairmont Classics Фото: facebook.com/FairmontGrandHotelKyiv

Артисты Kyiv Mozart Orchestra помогут гостям вырваться на один вечер из реальности и перенестись в кинематографичный мир праздника и сказки. В исполнении музыкантов прозвучат известные композиции Чайковского, Штрауса и гордость всей Украины – Леонтовича.

Когда: 7 января в 17:00 и 20:00

Где: Fairmont Grand Hotel, Набережно-Крещатицкая улица, 1.

Узнайте также, какая будет погода на Рождество в Киеве.

Все подробности в спецтеме Рождество 2021

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