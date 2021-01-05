Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как провести Рождество в Киеве: 7 лучших мероприятий для праздничного уик-энда

Сегодня, 13:25

Лучшие ивенты и локации для атмосферного празднования

Приближается православное Рождество Христово – один из самых душевных, семейных и добрых праздников года. В этом году у украинцев будет три дня уик-энда, ведь 8 января сделали выходным днем. Идеальное время, чтобы успеть встретиться и с семьей, и с друзьями. Поэтому Сегодня.Lifestyle подготовили для вас подборку запоминающихся рождественских мероприятий и локаций в Киеве.

Рок-Рождество с БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Рок-группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
Рок-группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
Фото: пресс-служба

Встретить волшебное Рождество с одной из лучших рок-групп страны – запросто, ведь уже в этот четверг БЕZ ОБМЕЖЕНЬ проводят уникальный концерт в Киеве. Кроме музыки любимой группы, вас ждут сюрпризы, сцена под открытым небом в отеле на берегу Днепра и душевная атмосфера.

Когда: 7 января в 19:00

Где: Венецианский Остров, 1

"Джаз-клуб на Русановке. Юбилейный джаз"

Джаз-клуб на Русановке
Джаз-клуб на Русановке
Фото: facebook.com/jazzclub.rusanivka

Если вы в поиске лучшей джаз-вечеринки в Киеве на Рождество – это мероприятие для вас. В этот вечер прозвучат лучшие всемирно известные композиции в исполнении талантливых музыкантов, среди которых – народный артист Украины Владимир Соляник.

Когда: 7 января в 19:30

Где: Русановский бульвар, 7

"Аквариум" на Андреевском спуске

Скриншот Facebook

Поклонникам популярной группы "Аквариум" особенно понравится это мероприятие, ведь это не просто концерт, но также и выставка. А локация – оригинальный киевский театр на Подоле, который расположен напротив дома Булгакова на Андреевском спуске. Совсем недавно группа выпустила новый альбом "ТОР" и теперь устраивает дополнительны концерт "для своих", на котором представит синглы альбома.

Когда: 7 января в 16:00

Где: Киевский драматический театр на Подоле Киев, Андреевский спуск, 20-Б

"Зимова країна" на ВДНХ

Зимова країна
Зимова країна
Фото: vdng.ua

Незабываемое Рождество для всей семьи можно провести на ВДНХ. Тут вы найдете множество развлечений на любой вкус. Кто еще не успел – сможет посетить резиденцию Санты, проехаться по всей территории на антуражном поезде и увидеть все локации, покататься на безумных горках и в целом создать приятные воспоминания об этом Рождестве.

Когда: развлекательная программа на Рождество начинается 6 и 7 января с 12:00

Где: проспект Академика Глушкова, 1

Рождественский концерт Олега Скрипки и НАОНИ

Олег Скрипка
Олег Скрипка
Фото: instagram.com/o.skrypka

Сложно представить канун Рождества и сам праздник без прекрасной музыки. А частью семейного торжества является именно рождественская музыка, которая создает атмосферу настоящего волшебства и тепла. Концерт Олега Скрипки и Национального академического оркестра народных инструментов (НАОНИ) – отличная возможность насладиться праздником и пережить искренние, незабываемые эмоции.

Когда: 6 и 7 января в 19:00

Где: Октябрьский дворец

Новогодний городок возле Арки Дружбы народов

Каток возле Арки Дружбы народов
Каток возле Арки Дружбы народов
Фото: Павел Заярный / Facebook

Одной из любимых зимних локаций киевлян в этом году стал городок возле Арки Дружбы народов, который украсили действительно необычно. "Звездное небо", множество огней и фонарей, каток, елочная ярмарка и, конечно же, фудкорт.

Где: Парковая дорога

Fairmont Classic – Christmas

Fairmont Classics
Fairmont Classics
Фото: facebook.com/FairmontGrandHotelKyiv

Артисты Kyiv Mozart Orchestra помогут гостям вырваться на один вечер из реальности и перенестись в кинематографичный мир праздника и сказки. В исполнении музыкантов прозвучат известные композиции Чайковского, Штрауса и гордость всей Украины – Леонтовича.

Когда: 7 января в 17:00 и 20:00

Где: Fairmont Grand Hotel, Набережно-Крещатицкая улица, 1.

Узнайте также, какая будет погода на Рождество в Киеве.

Все подробности в спецтеме Рождество 2021

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Где покататься на коньках в Киеве зимой - список локаций Что подарить ей на Рождество: 5 лучших бьюти-боксов с косметикой Романтический ужин на Рождество: рецепты оригинальных блюд для двоих
отдых куда пойти Рождество 2021
Реклама

Новости партнеров

Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
Сочно, вкусно, ароматно: рецепты аппетитной пиццы
На пляже в Мексике по-прежнему жарко. Жена Бойко повышает градус
На пляже в Мексике по-прежнему жарко. Жена Бойко повышает градус
Простий і смачний салат із маринованих грибів
Простий і смачний салат із маринованих грибів

Популярные статьи

Сегодня, 12:15Fun

Гадания на Рождество-2021 дома: как и когда гадать

Сегодня, 11:31Food

Что приготовить на ужин на Рождество: рецепты праздничных блюд

Сегодня, 10:21Food

Как приготовить кутью из риса: три простых рецепта

Вчера, 20:28Fun

Лучшие колядки-2021 на украинском языке

Вчера, 15:28Events

Рождество Христово: дата, история, традиции и приметы

Вчера, 14:37Food

Что приготовить на Святой вечер: 12 постных блюд для праздничного стола

Вчера, 12:18Food

Меню на Рождество: лучшие рецепты праздничных блюд

Вчера, 11:05Food

Как приготовить кутью на Святой вечер

Вчера, 10:13Шоу-бизнес

Без ресниц и бровей: Алла Пугачева показала, как она выглядит сейчас

Вчера, 09:31Events

Как правильно колядовать, посевать и щедровать

Вчера, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня 4 января: Овен целый день будет шутить, а Тельцу необходимо идти веселиться

3 январяFun

Когда щедруют, посевают и колядуют в Украине в 2021 году

3 январяАфиша

Санта, волшебный календарь и принц: лучшие рождественские фильмы от Netflix

3 январяFood

Сытное Рождество: рецепты оригинальных мясных блюд

3 январяПсихология

Гороскоп на сегодня 3 января: Водолею нужно книжку почитать, а Рыбам заняться здоровьем

2 январяАфиша

Где покататься на коньках в Киеве зимой – список локаций

Новости партнеров

Салат "Снежная королева": украшение новогоднего стола
Салат "Снежная королева": украшение новогоднего стола
Рецепт на Новий рік 2021: смачний і простий салат "Червоні маки"
Рецепт на Новий рік 2021: смачний і простий салат "Червоні маки"
Знаменита актриса, яка зіграла "дівчину Бонда", виявилася живою
Знаменита актриса, яка зіграла "дівчину Бонда", виявилася живою
Салати з ананасами: оригінальні рецепти на святковий стіл
Салати з ананасами: оригінальні рецепти на святковий стіл
Оладки з капустою: рецепт від Євгена Клопотенка
Оладки з капустою: рецепт від Євгена Клопотенка
Торт в микроволновке за 5 минут быстро и вкусно: рецепт с фото
Торт в микроволновке за 5 минут быстро и вкусно: рецепт с фото
Победитель шоу "Холостячка" о реакции дочери на его выигрыш
Победитель шоу "Холостячка" о реакции дочери на его выигрыш
Костюшкина застукали в нежных объятиях "Дикого ангела"
Костюшкина застукали в нежных объятиях "Дикого ангела"

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять