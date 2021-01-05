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Як провести Різдво в Києві: 7 найкращих заходів для святкового вікенду

Сьогодні, 13:25

Яскраві івенти і локації для атмосферного святкування

Наближається православне Різдво Христове, і це означає, що міста починають сяяти яскравіше звичайного, а на вулицях все більше усміхнених перехожих. Але найкрутіше це те, що прямо поруч з нами в столиці проходить безліч атмосферних заходів на будь-який смак. Від вечору джазової музики до концерту рок-гурту і навіть виступа Олега Скрипки.

Тому Сьогодні.Lifestyle підготували для вас добірку найкращих розваг на Різдво в столиці. Тим більше, що в цьогоріч українці матимуть три дні вік-енду, адже 8 січня зробили вихідним.

Рок-Різдво з БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Рок-гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
Рок-гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
Фото: прес-служба

Зустріти чарівне Різдво з одним з найкращих рок-гуртів країни – запросто, адже вже в цей четвер БЕZ ОБМЕЖЕНЬ проводять унікальний концерт в Києві. Крім музики улюбленого гурту, вас чекають сюрпризи, сцена просто неба в готелі на березі Дніпра і душевна атмосфера.

Коли: 7 січня о 19:00.

Де: Венеціанський острів, 1

"Джаз-клуб на Русанівці. Ювілейний джаз"

Джаз-клуб на Русанівці
Джаз-клуб на Русанівці
Фото: facebook.com/jazzclub.rusanivka

Якщо ви в пошуку найкращої джаз-вечірки в Києві на Різдво – цей захід для вас. У святковий вечір прозвучать найкращі всесвітньо відомі композиції у виконанні талановитих музикантів, серед яких – народний артист України Володимир Соляник.

Коли: 7 cічня о 19:30

Де: Русанівський бульвар, 7

"Акваріум" на Андріївському узвозі

Скріншот Facebook

Шанувальникам популярного гурту "Акваріум" і творчості Бориса Гребенщикова особливо сподобається цей захід, адже це не просто концерт, але також і виставка. І ще антуражна локація – оригінальний київський театр на Подолі, який розташований навпроти будинку Булгакова на Андріївському узвозі. Зовсім нещодавно гурт випустив новий альбом "ТОР" і тепер влаштовує додатковими концерт "для своїх", на якому представить сингли альбому.

Коли: 7 cічня о 16:00

Де: Київський драматичний театр на Подолі Київ, Андріївський узвіз, 20-Б

"Зимова країна" на ВДНГ

Зимова країна
Зимова країна
Фото: vdng.ua

Незабутнє Різдво для всієї родини можна провести на ВДНГ. Тут ви знайдете безліч розваг на будь-який смак. Хто ще не встиг – зможе відвідати резиденцію Санти, проїхатися по всій території на святковому поїзді та побачити всі локації, покататися на божевільних гірках і в цілому створити приємні та незабутні спогади.

Коли: розважальна програма на Різдво починається 6 і 7 січня з 12:00

Де: проспект Академіка Глушкова, 1

Різдвяний концерт Олега Скрипки та НАОНІ

Олег Скрипка
Олег Скрипка
Фото: instagram.com/o.skrypka

Складно уявити напередодні Різдва і саме свято без прекрасної музики. А частиною сімейного торжества є саме різдвяна музика, яка створює атмосферу справжнього чарівництва і тепла. Концерт Олега Скрипки та Національного академічного оркестру народних інструментів (НАОНІ) – ідеальна можливість насолодитися святом і пережити щирі, незабутні емоції.

Коли: 6 і 7 січня о 19:00

Де: Жовтневий палац

Новорічне містечко біля Арки Дружби народів

Каток біля Арки Дружби народів
Каток біля Арки Дружби народів
Фото: Павло Заярний / Facebook

Однією з улюблених зимових локацій киян в цьому році стало містечко біля Арки Дружби народів, яке прикрасили дійсно незвично. "Зоряне небо", безліч вогнів і ліхтарів, каток, ялинковий ярмарок і, звичайно ж, фудкорт.

Де: Паркова дорога

Fairmont Classic – Christmas

Fairmont Classics
Fairmont Classics
Фото: facebook.com/FairmontGrandHotelKyiv

Артисти Kyiv Mozart Orchestra допоможуть гостям вирватися на один вечір з реальності та перенестися в кінематографічний світ свята і казки. У виконанні музикантів прозвучать відомі композиції Чайковського, Штрауса і гордість всієї України – Леонтовича.

Коли: 7 cічня о 17:00 і 20:00

Де: Fairmont Grand Hotel, Набережно-Хрещатицька вулиця, 1.

Дізнайтеся також, яка буде погода на Різдво в Києві.

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