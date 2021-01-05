Як провести Різдво в Києві: 7 найкращих заходів для святкового вікенду
Яскраві івенти і локації для атмосферного святкування
Наближається православне Різдво Христове, і це означає, що міста починають сяяти яскравіше звичайного, а на вулицях все більше усміхнених перехожих. Але найкрутіше це те, що прямо поруч з нами в столиці проходить безліч атмосферних заходів на будь-який смак. Від вечору джазової музики до концерту рок-гурту і навіть виступа Олега Скрипки.
Тому Сьогодні.Lifestyle підготували для вас добірку найкращих розваг на Різдво в столиці. Тим більше, що в цьогоріч українці матимуть три дні вік-енду, адже 8 січня зробили вихідним.
Зустріти чарівне Різдво з одним з найкращих рок-гуртів країни – запросто, адже вже в цей четвер БЕZ ОБМЕЖЕНЬ проводять унікальний концерт в Києві. Крім музики улюбленого гурту, вас чекають сюрпризи, сцена просто неба в готелі на березі Дніпра і душевна атмосфера.
Коли: 7 січня о 19:00.
Де: Венеціанський острів, 1
Якщо ви в пошуку найкращої джаз-вечірки в Києві на Різдво – цей захід для вас. У святковий вечір прозвучать найкращі всесвітньо відомі композиції у виконанні талановитих музикантів, серед яких – народний артист України Володимир Соляник.
Коли: 7 cічня о 19:30
Де: Русанівський бульвар, 7
Шанувальникам популярного гурту "Акваріум" і творчості Бориса Гребенщикова особливо сподобається цей захід, адже це не просто концерт, але також і виставка. І ще антуражна локація – оригінальний київський театр на Подолі, який розташований навпроти будинку Булгакова на Андріївському узвозі. Зовсім нещодавно гурт випустив новий альбом "ТОР" і тепер влаштовує додатковими концерт "для своїх", на якому представить сингли альбому.
Коли: 7 cічня о 16:00
Де: Київський драматичний театр на Подолі Київ, Андріївський узвіз, 20-Б
Незабутнє Різдво для всієї родини можна провести на ВДНГ. Тут ви знайдете безліч розваг на будь-який смак. Хто ще не встиг – зможе відвідати резиденцію Санти, проїхатися по всій території на святковому поїзді та побачити всі локації, покататися на божевільних гірках і в цілому створити приємні та незабутні спогади.
Коли: розважальна програма на Різдво починається 6 і 7 січня з 12:00
Де: проспект Академіка Глушкова, 1
Складно уявити напередодні Різдва і саме свято без прекрасної музики. А частиною сімейного торжества є саме різдвяна музика, яка створює атмосферу справжнього чарівництва і тепла. Концерт Олега Скрипки та Національного академічного оркестру народних інструментів (НАОНІ) – ідеальна можливість насолодитися святом і пережити щирі, незабутні емоції.
Коли: 6 і 7 січня о 19:00
Де: Жовтневий палац
Однією з улюблених зимових локацій киян в цьому році стало містечко біля Арки Дружби народів, яке прикрасили дійсно незвично. "Зоряне небо", безліч вогнів і ліхтарів, каток, ялинковий ярмарок і, звичайно ж, фудкорт.
Де: Паркова дорога
Артисти Kyiv Mozart Orchestra допоможуть гостям вирватися на один вечір з реальності та перенестися в кінематографічний світ свята і казки. У виконанні музикантів прозвучать відомі композиції Чайковського, Штрауса і гордість всієї України – Леонтовича.
Коли: 7 cічня о 17:00 і 20:00
Де: Fairmont Grand Hotel, Набережно-Хрещатицька вулиця, 1.
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