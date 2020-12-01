Где покататься на коньках в Киеве зимой 2020-2021 – список локаций

Даже во время карантина киевляне смогут получить удовольстве от любимого зимнего развлечения

Крытые, открытые, платные, бесплатные катки – уже давно катание на коньках является главной традицией зимних развлечений. Это отличный способ и для детей, и для взрослых вспомнить о приближающихся любимых праздниках и просто от души повеселиться.

Куда отправиться покататься на коньках в Киеве под романтическую музыку, повеселиться и развлечься – читайте в нашем материале.

Катки под открытым небом

Если вы ищете открытый каток в Киеве в сезоне 2020-2021, вот вам список:

Резиденция Святого Николая возле Офиса Президента

Каток возле Офиса Президента Фото: facebook.com/Solomadistrict

В день Святого Николая 19 декабря в Киеве, возле Офиса Президента, откроется каток, который проработает всю зиму. Очередь на каток будет электронной, чтобы не нарушать карантинные ограничения, а покататься на льду можно будет не только со своими коньками, но и взять их напрокат. Сейчас каток на стадии монтирования.

Адрес: ул. Банковая, 11

Стоимость: бесплатно.

Каток на Подоле

Каток на Контрактовой площади Фото: facebook.com/nina.mishchenko.3

Возле метро Контрактовая площадь, недалеко от памятника Сковороде и магазина "Сильпо", по традиции ежегодно открывается каток под открытым небом. Интересное оформление, светомузыка, сердце столицы, новогодние ярмарки рядом – что может быть романтичнее зимой? Также рядом с катком будут горки и праздничная елка. Точная дата открытия катка еще будет объявлена, но мы уже знаем, что локдаун не станет препятствием для развлечений на льду.

Адрес: м. Контрактовая площадь

Стоимость: около 100 гривен (уточняется).

Каток в Osocor Winter Residence

Osocor Winter Residence Фото: instagram.com/osocor.residence/

Поттероманы, держитесь! 5 декабря состоится долгожданное открытие волшебного зимнего городка по мотивам вселенной "Гарри Поттера". Там будет свой Хогсмид с его жителями, и, конечно же, гигантский зимний каток площадью в 800 квадратных метров. В зимнем городке есть и другие развлечения, включая горки, карусель, праздничные фуд-корты и магические мастер-классы.

Адрес: ул. Виноградная, 2 (в 9,9 км от метро "Осокорки")

Стоимость: один сеанс – 180 гривен (в стоимость включена аренда коньков и носков), со своими коньками – 145 гривен. Дополнительно оплачивается вход в резиденцию.

Каток на ВДНХ ("Зимова країна")

Каток на ВДНХ Фото: vdng.ua

Уже полюбившаяся киевлянам и гостям столицам зимняя аттракция вновь откроет свои двери 12 декабря. И в числе многочисленных развлечений на территории комплекса, кончено же, огромный открытый каток, адаптированный под карантинные реалии. Рядом будут праздничная елка, горки и аттракционы, резиденция Санты, музей науки, динозавры морских глубин и многие другие развлечения.

Адрес: проспект Академика Глушкова, 1.

Стоимость: наличными – 140 гривен, билет безналичным расчетом – 126 гривен, занятие с инструктором – 200 гривен.

Каток на территории фабрики Roshen

Каток на Демеевской площади Фото: Скриншот из видео, facebook.com/roshenwintervillage

С 30 ноября на Демеевской площади начинает работу зимний городок, где расположится открытый каток площадью в 2000 квадратных метров. В центре будет праздничная елка, а для посетителей создана электронная очередь, чтобы избежать скопления людей.

Адрес: просп. Науки, 1.

Стоимость: от 130 гривен, а вход на территорию зимнего городка бесплатный.

Крытые катки

Несмотря на карантинные ограничения, крытые катки в Киеве скорее всего тоже будут адаптироваться под новые условия, чтобы порадовать посетителей. В отличие от катков под открытым небом, закрытые катки пользуются популярностью не только зимой.

Ice Dream в ТРЦ "Дрим Таун"

Каток в Dream Town Фото: facebook.com/detstvo.b

Этот каток площадью в 1193 кв.м. очень красивый: создан с эффектом "заснеженного леса" и северного сияния благодаря специальным технологиям. Однако со 2 декабря в режим работы катка внесены изменения: сеансы 15:45-16:45, 17:10-18:10 будут закрыты для массового катания. Каток работает с 08:00 до 23:00.

Адрес: Оболонский проспект, 1Б.

Стоимость: 40-100 гривен.

Ледовая арена в ТРЦ "Терминал", Бровары

Ледовая арена "Терминал" Фото: trc-terminal.com.ua

Площадь этого катка составляет 1800 квадратных метров, тут поместится одновременно около 200 человек. Лед очень качественный. Обычно на этом ледовом стадионе проводятся хоккейные матчи, но в другое время он свободен для посещения всеми желающими. Сейчас ледовая арена работает по будням в связи с карантином выходного дня. Опционально можно воспользоваться услугами инструктора и взять коньки напрокат.

Адрес: г. Бровары, ул. Киевская, 316.

Стоимость: 100-130 гривен.

Словом, покататься на коньках в Киеве даже во время карантина этой зимой можно.

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