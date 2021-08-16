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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Зачем беременным знать резус-фактор крови – ликбез от доктора Комаровского

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
16 августа, 18:40
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Евгений Комаровский рассказал, почему резус фактор важен при планировании беременности. И что обязательно надо делать женщинам с отрицательным резусом крови
Знать свой резус-фактор крови нужно не только беременным, а каждой девушке задолго до родов
Знать свой резус-фактор крови нужно не только беременным, а каждой девушке задолго до родов / Фото: Коллаж: Сегодня

Про резус-конфликт крови у мамы и будущего ребенка знает, пожалуй, каждая взрослая женщина: и давным-давно изобретен метод, как избежать серьезных проблем во время родов со здоровьем будущего малыша. Но до сих пор в Украине женщины (и мужчины) игнорируют этот важнейший момент. Чем печальным может закончиться незнание женщиной своего резус-фактора – рассказал популярный педиатр Евгений Комаровский на своем ютуб-канале.

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Что такое резус-конфликт и гемолитическая болезнь, которой пугают беременных?

Резус-фактор, это особый белок, который прикрепляется к эритроцитам – его может либо быть, либо не быть. Ели такой белок есть – то резус-фактору человека положительный, если нет – то резус-фактор, соответственно, отрицательный.

У женщин с отрицательным резусом, которые забеременеют и будут планировать роды, плод может оказаться как с отрицательным, так и с положительным резус-фактором. И вот когда у будущей мамы резус-фактор – , а у плода + (что узнать очень проблематично и дорого именно во время беременности), могут возникать серьезные проблемы.

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Гемолитической болезнью новорожденных называют состояние, при котором эритроциты малыша разрушаются или уничтожаются материнскими антителами. И возникает такое состояние при несоответствии резус-факторов крови мамы и младенца. Но снизить риски можно, введя женщине с отрицательным резус-фактором специальный иммуноглобулин.

Женщинам с резусфактором + ничего вводить не нужно. Кроме того, если девушка или женщина с отрицательным резус-фактором еще до беременности и до рождения ребенка перенесла гинекологическую операцию, аборт, выкидыш и т.д., то ей показано введение такого иммуноглобулина.

Обязательно вводить иммуноглобулин женщинам с минус-фактором крови?

Да, эти антитела будут влиять на ее следующих детей, вызывая тяжелое заболевание, которое лечится с трудом. Очень часто дети с таким диагнозом не выживают. Введение иммуноглобулина в качестве профилактики гемолитической болезни у новорожденных давным-давно практикуют развитые страны. И только в Украине этого боятся, по аналогии боязни введения вакцин.

Чтобы малыш был здоровым, будущим мамам в ряде случаев вводят иммуноглобулин
Чтобы малыш был здоровым, будущим мамам в ряде случаев вводят иммуноглобулин / Фото: freepik.com

Хотя иммуноглобулины ничего общего с прививками не имеют. Зато снижают риски развития гемолитической болезни на 80%. Этот препарат проверен, безопасен и обеспечивается бесплатно. Поэтому важно обязательно знать, какой резус-фактор у женщины, а также девушки и даже девочки задолго до того, как она попадет в гинекологию или станет рожать.

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Важно! Если вы не дадите согласия и в таких случаях вовремя не введете иммуноглобулин, то в крови матери появятся антитела, которые могут повлиять на здоровье будущего ребенка. И ничего изменить будет нельзя.

Также ранее мы писали, зачем обязательно делать УЗИ беременным.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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