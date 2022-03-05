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Загрози радіаційного зараження немає – де шукати правдиву інформацію

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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5 березня, 11:15
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Радіаційного витоку із Запорізької АЕС не сталося, не вірте фейковій інформації. Де шукати офіційні дані про радіаційний фон у Запоріжжі та області – у статті
Угрозы радиационного заражения нет, не верьте фейкам, вашей жизни и здоровью ничего не угрожает
Угрозы радиационного заражения нет, не верьте фейкам, вашей жизни и здоровью ничего не угрожает / Фото: freepik.com, istockphoto.com

Загрози витоку радіації після обстрілу Запорізької АЕС через дії окупаційних військ РФ немає. Вірте лише офіційним джерелам, звертається Центр громадського здоров'я МОЗ.

Після того, як російські окупанти намагалися захопити Запорізьку АЕС, в інтернеті з'явилися фейкові новини про те, що нібито після обстрілу електростанції стався витік радіоактивних речовин. Це неправда, не вірте фейкам!

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Радіаційний фон на території Запорізької області залишається без змін і не становить загрози життю та здоров'ю
Радіаційний фон на території Запорізької області залишається без змін і не становить загрози життю та здоров'ю / Фото: Pixabay

Радіаційний фон на території Запорізької області залишається без змін і не становить загрози життю та здоров'ю населення. Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України повідомляє, що радіаційний гамма-фон не перевищує властивого для цій території природного фону.

/ Фото: скріншот

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МОЗ закликає всіх зберігати спокій і не скуповувати в аптеках препарати йоду, а магазинах – йодовану сіль. Йодна профілактика не робиться заздалегідь – це небезпечно, і проводиться лише після офіційного оповіщення у ЗМІ.

Якщо ж ви все одно турбуєтеся, то дізнайтеся заздалегідь, як поводитися у разі радіаційної аварії. Щоб зберегти здоров'я, читайте: Якщо вибух на АЕС – 3 правила поведінки для тих, хто перебуває близько.

Якщо зовсім здають нерви, ви можете зателефонувати психологу чи психотерапевту, читайте: Як отримати допомогу психотерапевта безкоштовно – перелік спеціалістів.

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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