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Угрозы радиационного заражения нет – где искать правдивую информацию

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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5 марта, 11:15
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Радиационной утечки с Запорожской АЭС не произошло, не верьте фейковой информации. Где искать официальные данные по радиационному фону в Запорожье и области – в статье
Угрозы радиационного заражения нет, не верьте фейкам, вашей жизни и здоровью ничего не угрожает
Угрозы радиационного заражения нет, не верьте фейкам, вашей жизни и здоровью ничего не угрожает / Фото: freepik.com, istockphoto.com

Угрозы распространения радиации после обстрела Запорожской АЭС из-за действий оккупационных войск РФ нет. Верьте только официальным источникам – сообщает Центр общественного здоровья МОЗ.

После того, как российские оккупанты пытались захватить Запорожскую АЭС, в интернете появились фейковые новости о том, что якобы при обстреле электростанции произошла утечка радиоактивных веществ. Это НЕ правда, не верьте фейкам!

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Радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не составляет угрозы жизни и здоровью
Радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не составляет угрозы жизни и здоровью / Фото: Pixabay

Так, радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не составляет угрозы жизни и здоровью населения. Запорожский областной центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины сообщает, что радиационный гамма фон не превышает свойственный для этой территории природный фон.

Радиационный гамма фон в Запорожской области не превышает свойственный для этой территории природный фон
Радиационный гамма фон в Запорожской области не превышает свойственный для этой территории природный фон / Фото: скриншот

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МОЗ призывает всех сохранять спокойствие и не скупать в аптеках препараты йода, а в магазинах – йодированную соль. Йодная профилактика не делается заранее, это опасно и осуществляется только после официального оповещения в СМИ.

Если же вы все равно беспокоитесь, то узнайте заранее, как себя вести в случае радиационной аварии. Чтобы сохранить здоровье, читайте "Если взрыв на АЭС – 3 правила поведения для тех, кто находится близко".

Если совсем сдают нервы, то вы можете позвонить психологу или психотерапевту, читайте "Как получить помощь психотерапевта бесплатно – список специалистов".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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