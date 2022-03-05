Як отримати допомогу психотерапевта безкоштовно – список фахівців

Безкоштовно надати психологічну допомогу, допомогти впоратися з тривожністю готові ізраїльські психологи та сімейні психотерапевти. Їхні контакти – у статті

Безкоштовно надати психологічну допомогу українцям та допомогти впоратися з тривожністю готові ізраїльські фахівці / Фото: istockphoto.com

Через дії окупаційних військ РФ сотні тисяч українців потребують психологічної підтримки та допомоги. Свою допомогу мешканцям України , що постраждали від військового вторгнення, готові надати безкоштовно російськомовні психотерапевти із Ізралію.

Психотерапевти з Ізраїлю готові надавати психологічну допомогу українцям безкоштовно / Фото: freepik.com

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Ось список їхніх контатків у вайбері, востапі та телеграмі :

Женя Пукшанська: +972-50-3062267 (вотсап, вайбер)

Ольга Шабанов: +972-52-6658977

Ірина Коре: +972-58-4449545 (вотсап, телеграм)

Юлія Захаров cbt: +972-54-6245885 (вотсап, вайбер)

Ліна Глузман cbt: +972-52-3650485

Олена Червець (медпсихолог): +972-50-6842867 (вотсап, вайбер)

Інга Майк: +972-54-4528145 (вотсап)

Анна Зімбовські: +972-50-7181575 (вотсап, вайбер)

Регіна Спектор: +972-53-7142607 (вотсап)

Таня Свєшнікова +972-58-6689786 (вотсап)

Галина Городецька: +972-54-4322827 (вотсап, вайбер)

Сара Вайнштейн: +972-52-8705745 (вотсап, вайбер)

Анна (сімейний психолог): +972-52-2904954

Ханна Валерія Гришка: +972-53-82726575

Мейра Сазонов (психолог): +972-55-2769489

Також ви можете отримати безкоштовно онлайн-консультацію інших фахівців, читайте "Як знайти лікаря – безкоштовна медична допомога онлайн під час воєнного стану".

Впоратися з тривожністю і підтримувати один одного також допоможуть наступні вправи, читайте "У укритті чи притулок – як упоратися з тривожністю у замкнутому просторі".