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Якщо вибух на АЕС – 3 правила поведінки для тих, хто близько

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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4 березня, 14:40
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Після сповіщення про радіаційну аварію всім без винятку потрібно ховатися в укриття. Максимально закриваючи при цьому органи дихання та ділянки відкритої шкіри
Після вибуху на АЕС важливо закривати органи дихання, шкіру і не виходити з укриття
Після вибуху на АЕС важливо закривати органи дихання, шкіру і не виходити з укриття / Фото: freepik.com

Загроза поширення радіації під час обстрілу АЕС через дії окупаційних військ РФ справді існує, але наші українські бійці не здаються. Тим не менш, важливо знати, як поводитися радіаційної аварії, особливо тим людям, хто знаходиться найближче до Запорізької АЕС.

Що важливо знати під час радіаційної аварії

Найбільш небезпечний первинний потік гама випромінювання та нейтронів. Тому від проникаючої радіації захистять протирадіаційні укриття, підвали та інші захисні споруди, що мають з усіх боків захисні покриття.

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Навіть якщо ви – в межах десятка кілометрів від місця вибуху, у вас є кілька хвилин, щоб знайти притулок. Пам'ятайте, що крім радіації, що проникає, небезпечна вторинна радіація у вигляді радіоактивних опадів, які можуть поширитися на великі відстані.

Навіть якщо ви – близько десятка кілометрів від місця вибуху АЕС, у вас є кілька хвилин, щоб знайти притулок.
Навіть якщо ви – близько десятка кілометрів від місця вибуху АЕС, у вас є кілька хвилин, щоб знайти притулок.

Найбільші частинки випадають протягом перших 30-40 хвилин, але дрібніші частинки залишаються у хмарі. Причому чим сильнішим за потужністю відбувається вибух, тим менше за розміром утворюються частинки, і відповідно їх більше переноситься вітром. Тому наземний вибух більший небезпечний через свою вторинну радіацію.

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Що робити після вибуху на АЕС у перші хвилини та години

Головне, що ми повинні знати про радіацію, це те, що насамперед вона вражає органи дихання Тому слід будь-яким доступним способом захистити свої легені. Тому дотримуйтесь 3 правил:

  1. Не вдихай і не чіпай . Марлева пов'язка або респіратор, важливо скоріше закрити ніс та рот. Також слід не дати радіації "доторкнутися" до себе – закриваємо всі ділянки шкіри, на які вона може потрапити.
  2. Вибирай укриття . Надійним варіантом безпечного укриття буде приміщення без вентиляції та із закритими вікнами, щоб постаратися запобігти попаданню радіації. Як фільтри радять використовувати бавовняну тканину для зменшення концентрації газів і пару.
  3. Зніми і навіть викинь речі . Після будь-якого контакту із забрудненими поверхнями або опадами слід ретельно відмитися та випрати весь одяг. А те, що було на вас у момент вибуху, зовсім знищити, навіть якщо це була ваша кофта від Gucci.

Також важливо уникнути радіаційного зараження, читайте "На випадок витоку на Запорізькій АЕС. Як уникнути радіоактивного зараження – поради лікаря".

І постарайтеся справлятися із тривожністю, у цьому вам допоможе матеріал "У укритті чи притулок – як упоратися з тривожністю у замкнутому просторі".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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